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۱۶ شهریور ۱۳۹۶، ۱۷:۵۹

با رای هیات داوران:

برترین های بخش سیمای بیستمین جشنواره تولیدات مراکز معرفی شدند

برترین های بخش سیمای بیستمین جشنواره تولیدات مراکز معرفی شدند

سنندج- در ادامه برنامه های بیستمین جشنواره تولیدات رادیو تلویزیونی مراکز استانهای صدا و سیما، برترین های بخش سیما معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر امروز و با برگزاری مراسمی از برترین های بخش سیمای جشنواره بیستم تولیدات مراکز استانهای صدا و سیما در سنندج تجلیل و تقدیر شد.

در این مراسم که با حضور علی دارابی معاون امور استانهای رسانه ملی برگزار شد، برترین های این بخش از شبکه های مختلف استانی صدا و سیما معرفی و تجلیل شدند.

بر اساس آراء اعلام شده از سوی هیات داوران این بخش، در مجموع مرکز خوزستان با ۱۱ جایزه اوّل، مرکز کُردستان با ۱۰ جایزه مقام دوّم، خراسان رضوی با ۸ جایزه سوّم و چهارمحال و بختیاری با ۷ جایزه و سمنان با ۵ جایزه به ترتیب چهارم و پنجم جشنواره تولیدات رادیو و تلویزیونی مراکز استان‌ها را به خود اختصاص دادند.

فیلم تلویزیونی برایت انار دان کرده بودم از مرکز کُردستان با کسب ۵ عنوان برتر، بیشترین جایزه این جشنواره را به دست آورد و فیلم تلویزیونی اشنوگل از مرکز خراسان رضوی هم با موضوع شهدای غواص، جایزه بهترین کارگردانی و تهیه کنندگی جشنواره را به خود اختصاص داد.

در این جشنواره، جایزه بهترین کارگردانی فیلم کوتاه به کارگردان فیلم آب یخ و صدای باران جلال ساعدپناه از مرکز کُردستان اهدا شد. 

همچنین بر اساس اعلام رای هیات داوران، برترین های بخش سیما در سایر حوزه های برنامه سازی، اجرا، فیلم های تولیدی و ... معرفی و با اهداء لوح تقدیر و دیپام افتخار از آنها تجلیل شد.

به گفته رئیس کمیسیون سیما، ۵۱۰ اثر در سه بخش اصلی، ویژه و جنبی به این جشنواره رسید که بعد از چند مرحله داوری، ۸۰ اثر امروز تقدیر شدند.

کد مطلب 4081375

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