کاهش ریسک ابتلا به دیابت با مصرف قهوه

به گزارش خبرنگار مهر، متخصصان سلامت در سراسر جهان دیابت را قاتل خاموش می نامند. حتی یک علامت واحد نشاندهنده شروع بیماری می تواند نگران کننده باشد.

بیماری دیابت هم می تواند ارثی باشد و هم به دلیل سبک زندگی ناسالم ایجاد شود.

حال محققان موفق به شناسایی ترکیبی در نوشیدنی قهوه شده اند که ممکن است ریسک ابتلا به دیابت نوع۲ را کاهش دهد.

محققان دانشگاه آرهوس دانمارک دریافته اند به نظر می رسد یکی از ترکیبات قبلا آزمایش نشده موجود در قهوه موجب بهبود عملکرد سلول و حساسیت انسولین در موش های آزمایشگاهی شده است.

این یافته می تواند توسعه داروهای جدید را برای درمان یا حتی پیشگیری از بیماری به همراه داشته باشد.

مطالعات قبلی نشان می دهد که یک ترکیب موجود در قهوه به نام «کافیستول» باعث افزایش ترشح انسولین در سلول های پانکراس (لوزالمعده) در هنگام قرارگیری در معرض گلوکز می شود.

کافیستول همچنین موجب افزایش جذب گلوکز در سلول های عضلانی به اندازه مشابه با دارو ضددیابتی معمول تجویزشده می شود.

محققان در این آزمایش، موش های مستعد ابتلا به دیابت نوع۲ را به سه گروه تقسیم کردند. دو گروه از موش ها با دوز مختلف کافیستول تغذیه شدند.

بعد از ۱۰ هفته، هر دو گروه موش های تغذیه شده با کافیستول دارای میزان پایین تر گلوکز خون بوده و میزان ترشح انسولین شان در مقایسه با گروه کنترل که هیچ ترکیبی دریافت نکرده بودند، بهبود یافته بود.

از سوی دیگر کافیستول منجر به هیپوگلیسمی یا قند خون پایین، که از عوارض جانبی برخی از داروهای ضددیابتی است، نشد.

محققان معتقدند مصرف روزانه کافیستول می تواند شروع دیابت نوع۲ در موش ها را به تاخیر انداخته و کاندید خوبی برای تولید داروهای برای درمان یا پیشگیری از بیماری در انسان باشد.