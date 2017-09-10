به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی تیم فوتبال رسانه ورزش، این دیدار که عصر امروز یکشنبه ۱۹ شهریورماه در ورزشگاه پاس قوامین برگزار و به طور مستقیم از شبکه سوم سیما پخش شد، تیم رسانه ورزش با نتیجه ۴ بر ۳ حریف پرستاره خود را شکست داد.

نیما علیپور دو گل، محمود نجف زاده و عادل فردوسی پور برای تیم رسانه ورزش گل زدند و جواد نکونام دو گل و رضا عنایتی برای تیم منتخب پیشکسوتان فوتبال ایران گل زدند.

قضاوت این دیدار برعهده مسعود مرادی داور پیشکسوت فوتبال ایران بود و مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، حسین فرکی، ناصر و نادر فریادشیران از پیشکسوتان و مربیان فوتبال، وحید جعفری مدیر شرکت آل اشپورت در خاورمیانه، سعید فتاحی مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران و ... از جمله تماشاگران ویژه این بازی بودند.

در تیم منتخب پیشکسوتان فوتبال ایران بهزاد غلامپور، ابراهیم میرزاپور، سهراب بختیاری زاده، مهدی هاشمی نسب، کاظم برجلو، مهرداد میناوند، جواد نکونام، مهدی امیرآبادی، آرش برهانی، رضا جباری، بهنام ابوالقاسمپور، رضا عنایتی و ... حضور داشتند و حسن روشن و محمد پنجعلی به عنوان سرمربی روی نیمکت این تیم نشتند.

دیدار تیم های فوتبال رسانه ورزش و منتخب پیشکسوتان فوتبال ایران یادبود و پاسداشت شهید سرافراز مدافع حرم محسن حججی برگزار شد و در ابتدای این مسابقات بازیکنان و کادر فنی دو تیم با نثار گل به این شهید بزرگوار ادای احترام کردند.

شورای تیم رسانه ورزش را در برگزاری این بازی حسین آقازمانی مدیر گروه ورزش شبکه سه، سردار سلیمانی مدیر ورزشگاه پاس قوامین، شرکت آریا شیک قشم، دکتر غلامحسن تقی نتاج مدیرعامل بانک قوامین و مسئولان سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال یاری کردند.