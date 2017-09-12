به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حبیب الله سیاری در مراسم گرامیداشت روز جهانی دریانوردی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه سواحل جنوب به خصوص سواحل مکران زندگی و تمدن دریا محور را بسیار حائز اهمیت دانست و افزود: افزایش جمعیت ساکن مناطق ساحلی و دریایی علاوه بر ایجاد توسعه دریامحور به افزایش اقتدار دریایی منجر خواهد شد و سبب می شود اقتدار خود را در دریاها حفظ کنیم.

وی ادامه داد: آمایش جمعیت و توجه به افزایش رشد جمعیت که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است باید در ذیل توسعه دریامحور انجام شود. افزایش جمعیت کشور به ۱۵۰ میلیون نفر نیازمند توسعه همه امکانات است و در حال حاضر ما این امکانات را در کشور داریم. به خصوص که بیشترین منابع زیر زمینی ایران در سواحل و آب های جنوب واقع شده است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه استفاده از دریا برای توسعه شهرنشینی ساحلی یک ضرورت است تصریح کرد: اگر نتوانیم از منابع موجود در دریاهای جنوب استفاده کنیم این موضوع به آمایش سرزمینی و جمعیتی در کشور لطمه خواهد زد. تنها راه آمایش جمعیتی مناسب هدایت شهرنشینی و تمدن به مناطق دریایی و سواحل مکران است.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان تصمیم ساز باید به این موضوع توجه خاص داشته باشند و اقدام و عمل را سرلوحه خود قرار دهند، خاطرنشان کرد: مسئولان فقط نگویند طرح داریم بلکه اجرا را در دستور کار قرار دهند.

در پایان سخنان دریادار سیاری تفاهم نامه همکاری نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی با حضور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی به امضای امیر دریادار حبیب الله سیاری و علی راستاد رسید.