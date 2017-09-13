پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی نشان‌دهنده وزش ملایم بادهای جنوبی طی امروز و فردا در سطح استان است که پیامد آن بالا بودن رطوبت و شرجی هوا خواهد بود.

وی اضافه کرد: در این مدت آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، مه صبحگاهی و در مناطق شرقی استان در ساعاتی از بعد از ظهر و شب همراه با افزایش ابر و احتمال وقوع ناپایداری های موقت جوی پیش‌بینی می‌شود..

کارشناس هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت باد غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ و گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت و ارتفاع موج دریا بین ۳۰ تا ۶۰ سانتیمتر گاهی تا ۹۰ سانتیمتر خواهد بود.