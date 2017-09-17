افتتاح ورزشگاه پارس در آفساید است/ چمنی که خزان شد

خبرگزاری مهر- استان ها، هادی فتحی: ورزشگاه پارس شیراز که از آن به عنوان یکی از مدرن ترین ورزشگاه ها یاد می شود، نشان داد که می شود پروژه ای را افتتاح کرد اما از آن بهره برداری نکرد. پروژه ای که با فضاسازی رسانه ای ویژه در سفر رئیس جمهور افتتاح شد اما با گذشت چندین ماه هنوز قابل استفاده نیست.

حدود سال ۷۵ بود که موضوع ساخت ورزشگاهی جدید و مدرن در شیراز مطرح شد که در آن زمان به گفته برخی از مسئولین وقت طی ۴ سال به اتمام خواهد رسید.

شنیدن این خبر نه تنها برای اهالی شهر شیراز بلکه برای فوتبالیست های آن دوره تیم های برق شیراز و فجر شهید سپاسی که به تازگی وارد فوتبال برتر کشور شده بود شیرین بود.

حوالی سال ۷۶ بود که کلنگ این ورزشگاه به زمین زده شد و مسئولین نیز وعده ساخت طی ۴ سال را دادند و پیمانکار پروژه نیز شرکت توسعه و تجهیز مشخص شد.

۴ سال به ۴ سال گذشت و همواره مسئولین در بازید از این پروژه وعده افتتاح در دهه فجر و یا هفته دولت سال آینده را می دادند تا اینکه پس از گذشت حدود ۲۰ سال کار در این مجموعه سرعت گرفت.

در انتها کار به شب انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم رسید که این ورزشگاه به همراه تعدادی دیگر از پروژه پس از گذشت حدود ۲۲ سال با حضور رئیس جمهور در سالن جلسه و وزیر ورزش و جوانان در محل ورزشگاه افتتاح شد.

هرچند که از بازیکنان و تیم های پرقدرت برق شیراز و فجر سپاسی در لیگ برتر برای استفاده از آن دیگر خبری نبود اما بازیکنان دهه ۷۰ شیراز که امروز پیشکسوت هستند و جوانان این دو تیم در لیگ های دسته های پایین بازهم خوشحال شدند.

شوق حضور در ورزشگاه پارس ۵۰ هزار نفری مدرن نور امیدی شد برای فوتبالیست های فارس اما به ناگاه خبر رسید که چمن ورزشگاه مشکل دارد و نمی تواند میزبان شروع مسابقات دسته یک کشور باشد.

به گفته مسئولین دلیل خرابی چمن بارانی بود که در فصل بهار شیراز امده بود هرچند که به گفته کارشناسان اگر زیرسازی زمین به درستی انجام شده باشد دیگر دلیل برای خرابی چمن نیست.

توسعه و تجهیز وعده یک ماه دیگر داده است

اما مدیرکل ورزش و جوانان فارس در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت ورزشگاه پارس شیراز، گفت: چمن ورزشگاه پارس بر عهده شرکت توسعه و تجهیز بود که پس از خرابی اعلام کردند به خاطر باران بهاری در شیراز بوده است.

حیدرعلی کامیاب تاکید کرد: وعده داده اند که زمین چمن اول مهر ماه آماده استفاده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ورزشگاه تکمیل و تجهیز شده و هیچگونه مشکلی ندارد چادرهای سقف نیز در حال نصب شدن است.

مدیرکل ورزش و جوانان فارس با اشاره به فعالیت های انجام شده طی حدود یک سال گذشته، گفت: با تمام توان برای تکمیل کردن ورزشگاه حرکت کردیم و در زمانیکه همه دستگاه ها از نبود اعتبار فریاد می زدند اما تلاش کردیم ورزشگاه پس از حدود ۲۰ سال آماده شد.

کامیاب تاکید کرد: فضا سازی به طور کامل انجام شده و ما در انتظار تحویل دادن زمین چمن از جانب شرکت توسعه و تجهیز هستیم.

در این میان با آغاز لیگ دسته یک مربیان تیم های مختلف در شیراز از وضعیت زمین چمن حافظیه گلایه می کنند و حتی سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز نیز به این موضوع معترض است که بازیکنان این تیم به بازی روی زمین عادت دارند و نمی توانند در این زمین به درستی بازی کنند.

به هر حال ورزشگاه پارس هنوز تا بهره برداری فاصله دارد، پروژه ای که افتتاح شد اما با این وجود انگار خیلی هم در اجرای کار ، کیفیت در دستور کار نبوده است تا زمین چمنی که هنوز بازی درآن انجام نشده است، با یک باران خراب شود.