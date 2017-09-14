حیدر العبادی خواستار برکناری استاندار کرکوک شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اسپوتنیک»، دفتر «سلیم الجبوری» رئیس پارلمان عراق اعلام کرد که درخواستی از دفتر حیدر العبادی نخست وزیر عراق دریافت کرده تا بر مسأله برکناری استاندار کرکوک در پارلمان عراق به رأی گذاشته شود.

در این بیانیه آمده که بعد از تصمیم استانداری کرکوک برای پیوستن این استان مورد مناقشه به مناطقی که در آن همه پرسی کردستان برگزار می شود، نخست وزیر عراق خواستار برکناری «نجم الدین کریم» استاندار کرکوک شده است.

شورای استانی کرکوک در 29 آگوست گذشته با مشارکت این استان در همه پرسی جدایی کردستان ازعراق موافقت کرده بود. این اقدام خلاف قانون اساسی عراق است به همین دلیل «کاظم الصیادی» نماینده ائتلاف دولت قانون در پارلمان عراق تأکید کرده بود که استاندار کرکوک باید برکنار شده و نیروهای الحشد الشعبی و پلیس اتحادیه در این استان مستقر شوند.

گزارش ها حاکی است با نزدیک شدن به موعد برگزاری همه پرسی کردستان، شماری از نیروهای پیشمرگه کُرد و نیروهای آسایش وابسته به حزب میهنی کردستان در کرکوک مستقر شده اند.