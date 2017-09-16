به گزارش خبرگزاری مهر، آلوارو موراتا، مهاجم اسپانیایی تیم فوتبال چلسی که سابقه بازی کردن در ایتالیا و اسپانیا را هم دارد در گفتگویی لیگ ایتالیا را با لیگ انگلیس مقایسه کرده است.

موراتا در گفتگو با وب سایت رسمی باشگاه چلسی گفت: در حال حاضر فقط با سرم برای چلسی گل زدم و پاس گل دادم. به همین دلیل امیدوارم به زودی از پاهایم هم استفاده کنم. اما واقعیت این است که فوتبال انگلیس با اسپانیا و ایتالیا تفاوت زیادی دارد. فرصت زیادی نداری و نمی‌توانی با آرامش بازی کنی. چون هیمشه توپ در گردش است و برای تصاحب آن رقابت می‌شود. باید در بهترین حالت بازی کردن باشی و همیشه با روحیه خوب و انگیزه قوی بازی کنی.

موراتا در ادامه گفت: درباره یارگیری‌ها اما لیگ ایتالیا و انگلیس شبیه هم هستند چون در هر دو فشردگی زیادی وجود دارد. مخصوصا وقتی مقابل تیم‌های کوچک‌تر بازی می‌کنی شکست دادن آن‌ها و این که راهی به دروازه‌‎شان باز کنی بسیار سخت است. اما وقتی تیم‌های دیگر بخواهند با توپ بازی کنند، می‌‎توانی فضاهایی پیدا کنی و وقتی فضا داشته باشی شرایط برای حمله کردن و گل زدن فراهم است.