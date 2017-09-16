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۲۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۹:۲۹

همزمان با تشدید بحران انسانی در میانمار صورت گرفت؛

ایجادکمپین خبرنگاران برای ارسال نامه به سازمان ملل درباره میانمار

ایجادکمپین خبرنگاران برای ارسال نامه به سازمان ملل درباره میانمار

کمپین خبرنگاران بین المللی برای ارسال نامه به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره فجایع میانمار ایجاد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی تشدید جنایات دولت میانمار علیه مسلمانان این کشور، کمپین خبرنگاران بین المللی برای ارسال نامه به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در واکنش به این جنایات تشکیل شد.

این کمپین در فضای مجازی و با استفاده از نرم‌افزار پیام‌رسان تلگرام و به آدرس https://t.me/joinchat/AuzpOEMWPe-kHJ3-GgNddw تشکیل شده و نامه تهیه شده به زبان فارسی، عربی و انگلیسی، توسط خبرنگاران و اهالی رسانه های ایرانی و غیرایرانی امضا و در نهایت ارسال می شود.

تا لحظه تنظیم و انتشار این خبر، بیش از ۷۰۰ خبرنگار از رسانه های ایران، منطقه و جهان در این کمپین ثبت نام کرده اند.

کد مطلب 4088836

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