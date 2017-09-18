به گزارش خبرگزاری مهر، محمد احمدی بافنده با بیان اینکه ورودی جنوب غربی این ایستگاه یکی از پرترددترین ورودیهای این ایستگاه خواهد بود، افزود: به دلیل نزدیکی این ورودی به بلوار کشاورز و همین طور مجاورت با ایستگاه BRT تجریش ــ راهآهن، پیشبینی میکنیم که مسافران از این ورودی بیش از سایر ورودیهای استفاده کنند.
وی ادامه داد: دلیل اینکه ورودی جنوب غربی نسبت به سایر ورودیها با تأخیر ساخته و مورد بهرهبرداری قرار گرفت این بود که باید عملیات عمرانی ساخت محوطه میدان ولیعصر(عج) به اتمام میرسید تا فضای مورد نیاز برای ساخت این ورودی در اختیار شرکت هولدینگ قرار بگیرد.
احمدی بافنده با قدردانی از زحمات شرکت هلدینگ در ساخت سریع این سازه، افزود: با افتتاح خط ۶ مترو تهران ایستگاه میدان ولیعصر(عج) تبدیل به یک ایستگاه تقاطعی میشود که روزانه پذیرای حجم بالایی از مسافران است به همین خاطر نیاز بود تا هر چه سریعتر ورودیهای این ایستگاه تکمیل شود.
احمدی بافنده بیان کرد: در حال حاضر ۲۷ دستگاه پله برقی در ورودیهای ایستگاه میدان ولیعصر(عج) فعالند.
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