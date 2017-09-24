داریوش مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص محرومیت باشگاه پرسپولیس و مهدی طارمی اظهار داشت: بعضی از آقایان طوری صحبت می‌کنند انگار عقل کل هستند. اما پای عمل که می‌رسد تصمیماتی می‌گیرند که حتی کودکان هم آن اینگونه تصمیم گیری نمی‌کنند. از ابتدایی ترین قوانین فوتبال این است که نمی‌توان یک بازیکن که با باشگاه دیگری قرارداد دارد را بردارید بیاورید در باشگاه خودتان. اشتباهی که مدیران پرسپولیس فصل پیش مرتکب شدند تا الان این باشگاه تاوانش را پرداخت کند.

مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس اضافه کرد: این اولین اشتباه بزرگ مدیریتی در فوتبال ما نیست که فوتبال از آن متضرر می‌شود. فصل گذشته استقلال و تراکتورسازی از نقل و انتقالات محروم شدند و حالا این بلا سر پرسپولیس آمد. اتفاقی که کاملا قابل پیش‌بینی بود. مدیران پرسپولیس با طناب یک مدیربرنامه به چاهی رفتند که حالا داخل آن گیر کرده‌اند.

مصطفوی اضافه کرد: اینها نشان می دهد که مدیران فوتبالی ما از ابتدایی ترین قوانین فوتبال دنیا هم بی اطلاع هستند. چون در فوتبال ما مدیران با رانت و لابی به مسند قدرت می‌رسند با سوء استفاده از موقعیت‌های خود بعضا در فوتبال ایران حرف شان را پیش می‌برند. اما در فوتبال دنیا لابی را نمی‌شناسند و فقط قانون است که حرف می‌زند. حالا میلیون‌ها هوادار پرسپولیس در آستانه دیدار با الهلال باید تاوان این ندانم کاری مدیریت مجموعه پرسپولیس را بدهند. همانطور که استقلال و تراکتورسازی هم این تاوان را پرداخت کردند.

رییس سابق فدراسیون فوتبال ادامه داد: فوتبال در دنیا در حال پشیرفت است اما ما اصرار داریم در ایران همچنان سنتی پیش رفته و با استفاده از لابی و زور حرف مان را پیش ببریم. همانطور که مربیان باید خودشان را به دانش روز دنیا مسلح کنند، مدیران فوتبالی هم باید بر دانش مدیریت خود افزوده خود و قوانین روز فوتبال را بدانند و به آن اشراف داشته باشند. همه اتفاقات ناخوشایندی که در این دو سه ساله برای باشگاه های ما افتاده ناشی از همین ضعف مدیران در اشراف بر قوانین بین المللی فوتبال است.