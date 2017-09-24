اولین نمایش جهانی «آذر» در جشنواره ونکوور کانادا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، «آذر» به کارگردانی محمد حمزه ای و تهیه کنندگی نیکی کریمی به جشنواره ونکوور کانادا راه پیدا کرد.

«آذر» در این جشنواره که بیست و هشتم سپتامبر (۶ مهرماه) آغاز می شود، حضور خواهد داشت. این فیلم در بخش اصلی جشنواره نمایش داده می شود.

پیش فروش بلیت های اکران عمومی فیلم در ایران از ۵ مرداد ماه آغاز شده است.

در خلاصه داستان «آذر» آمده است: برای خودم فکرهایی داشتم، آرزو داشتم، می خواستم قهرمان بشم، می خواستم اون چیزی که جامعه بهم تحمیل می‌کنه رو کنار بزنم.

در این فیلم نیکی کریمی، حمیدرضا آذرنگ، فرید سجادی حسینی، هستی مهدوی، مهران نائل، شیرین آقاکاشی، مائده طهماسبی، پریسا هاشم پور، مانیا علیجانی و لیلا زارع با حضور پژمان جمشیدی و هومن سیدی به ایفای نقش می پردازند.