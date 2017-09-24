دستیار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور جوانان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، به منظور استفاده از ظرفیت های جوانان در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجتبی جوانبخت به عنوان دستیار وزیر در امور جوانان و رئیس شورای دستیاران جوان وزارت از سوی وزیر ارتباطات منصوب شد.

در حکم انتصاب آمده است:

«در راستای اجرای سیاست های دولت محترم تدبیر و امید در زمینه سازی و ایجاد فرصت برای جوانان فرهیخته و متخصص و نظر به شایستگی ، خدمات مفید و تجارب ارزشمندتان جناب عالی را به عنوان " دستیار وزیر در امور جوانان و رییس شورای دستیاران امور جوانان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات " منصوب می نمایم.

امید است با استعانت از قادر متعال ضمن برقراری ارتباط نزدیک و صمیمی با نیروهای جوان شاغل در سطح مجموعه وزارت ، شناسایی نخبگان و اندیشمندان جوان و تشکیل شورای مشورتی جوانان در جهت استفاده حداکثری از ظرفیت بی نظیر و عظیم اقشار جوان برای تحقق اهداف عالیه دولت دوازدهم تلاش نموده و با پی گیری های مجدانه و بهره گیری از نقطه نظرات و پیشنهادات دستیاران جوان سازمان ها و شرکت های تابعه زمینه تقویت و ارتقاء جایگاه رفیع جوانان توانمند و متعهد انقلابی را در خانواده بزرگ ارتباطات فراهم نمایید.

توفیق روز افزونتان را در تقویت عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از درگاه ایزد منان مسالت می نمایم.»

بر همین اساس مجتبی جوانبخت در سازمان ها و شرکت های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز دستیار امور جوانان جوان رییس سازمان یا شرکت منصوب شد.مجتبی جوانبخت متولد ۱۳۶۲ و دارای مدرک فوق لیسانس مهندسی برق است.

دستیاران روسای سازمان ها و شرکت های تابعه وزارت ارتباطات :

«مهرراد مهرکام، دستیار امور جوانان شرکت ارتباطات زیرساخت

محمد حسن ترابی، دستیار امور جوانان شرکت ملی پست ایران

دکتر مهدی جعفری ندوشن، دستیار امور جوانان پژوهشگاه فضایی ایران

سید مهدی عسکری ، دستیار امور جوانان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

عطاالله خلیقی سیگارودی، دستیار امور جوانان سازمان فناوری اطلاعات»