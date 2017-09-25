علیرضا باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تقدیر و تشکر از حرکت انسان‌دوستانه خانواده مهدی ترخان برای اهدای اعضای این جوان اظهار داشت: چهار عضو این جوان ۱۷ ساله دشتستانی عصر امروز از بدن وی جدا شد تا به بیماران نیازمند پیوند عضو اهدا شود.

وی افزود: با توجه به اینکه سن این بیمار مرگ مغزی زیر ۲۰ سال و مناسب اهدا بود با رضایت خانواده این بیمار، با مسئول واحد پیوند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هماهنگی‌های لازم برای برداشت قلب اهدایی انجام شد.

باقری ادامه داد: با حضور تیم پزشکی بیمارستان شهید رجایی تهران، قلب این جوان برداشته شد و با پرواز به تهران ارسال شد تا به جوانی ۳۰ ساله حیاتی تازه ببخشد.

مسئول مرکز فراهم آوری اعضا پیوندی (OPU) دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اضافه کرد: کبد و دو کلیه این بیمار نیز برای پیوند به بیماران به بیمارستان پیوند شیراز ارسال شده است.

باقری گفت: با تلفیق این ۲ تیم کار برداشت اعضا ساعت ۱۷ و ۴۵ ددقیقه امروز در بیمارستان شهدای خلیج‌فارس بوشهر انجام گرفت و قلب اهدایی پس از برداشت برای پیوند به تهران و کبد و کلیه‌ها نیز به شیراز منتقل شد.

وی با بیان اینکه پیوند و انتقال قلب بیمار باید خیلی سریع انجام شود، خاطرنشان کرد: در کل کشور تا کنون فقط سه مورد انتقال قلب با پرواز انجام شده است که دو مورد مربوط به بوشهر بوده است.

باقری بابیان اینکه در سال ۹۵ اعضای بدن ۱۲ نفر به علت مرگ مغزی در استان بوشهر به بیماران نیازمند پیوند داده شد، ادامه داد: این پیوند هشتمین پیوند اعضاء در استان بوشهر طی سال جاری و سی‌ویکمین پیوند اعضاء در تاریخ استان بوشهر بوده است.

وی گفت: مهدی ترخان جوان ۱۷ ساله در شهر شبانکاره تصادف کرد و مرگ مغزی شده بود.