به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از ادارهکل روابطعمومیوتبلیغات، صاحبان سپردههای قرضالحسنه پس انداز با مفتوح نگهداشتن سپرده، حفظ و ماندگاری موجودی خود طی ۹۰ روز متوالی در سپرده و همچنین حفظ آن در روز قرعهکشی (تاساعت ۲۳ و ۵۹ دقیقه و ۵۹ ثانیه) میتوانند در قرعهکشی شرکت و از جوایز این مرحله قرعهکشی سپردههای قرضالحسنه پسانداز بهرهمند شوند.
این جوایز ارزنده شامل ۱۰۰ جایزه هزار میلیون ریالی، ۱۰۸ کمک هزینه خرید خودروی داخلی هریک به ارزش ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال، ۱۱۸ کمک هزینه خریدصنایع دستی هریک به ارزش ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال، ۱۲۸ کمکهزینه سفر به عتباتعالیات هر یک به ارزش ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و ۳۳۷۱۳۸ جایزه نقدی هریک به ارزش ۲۰۰.۰۰۰ ریالی بهرهمند شوند.
نظر شما