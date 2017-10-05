ابوالفضل سروش در گفتگو با خبرنگار مهر از نامه روسای کمیسیون‌های اقتصادی و بودجه مجلس به رئیس جمهور خبر داد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: محمدرضا پور ابراهیمی و غلامرضا تاجگردون روسای کمیسیون اقتصاد و برنامه و بودجهدر نامه‌ای به حسن روحانی از او خواسته‌اند از پرداخت نقدی سود سهام جلوگیری کند.

عضو شورای مرکزی فراکسیون امید اظهار داشت: اصولا با توجه به کسری بودجه دولت در سالجاری، استقراض از بانک ها و مبهم بودن سرنوشت برجام و ... اصل واگذاری سهام عدالت و نیز پرداخت نقدی سود آن در هاله ای از ابهام است و می تواند مشکلات جدیدتری رو برای اقتصاد و اشتغال کشور ایجاد کند.