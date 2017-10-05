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۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۱:۴۹

سخنگوی وزارت امور خارجه خبر داد

ظریف به سلیمانیه عراق سفر می کند

ظریف به سلیمانیه عراق سفر می کند

سخنگوی وزارت امور خارجه‌ گفت: دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه فردا جمعه در صدر هیاتی بلند پایه به سلیمانیه عراق سفر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه‌ گفت: دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه فردا جمعه در صدر هیاتی بلند پایه برای شرکت در مراسم تشییع و خاکسپاری زنده یاد جلال طالبانی رئیس جمهور پیشین و فقید عراق که عمری را برای آزادی، وحدت و تمامیت ارضی آن کشور و نیز تحکیم دوستی میان دو ملت ایران و عراق سپری کرد، به سلیمانیه عراق سفر می کند.

کد مطلب 4105695

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