ظریف به سلیمانیه عراق سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه‌ گفت: دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه فردا جمعه در صدر هیاتی بلند پایه برای شرکت در مراسم تشییع و خاکسپاری زنده یاد جلال طالبانی رئیس جمهور پیشین و فقید عراق که عمری را برای آزادی، وحدت و تمامیت ارضی آن کشور و نیز تحکیم دوستی میان دو ملت ایران و عراق سپری کرد، به سلیمانیه عراق سفر می کند.