کشورهای منطقه برای ایستادگی مقابل بدخواهان نیازمند انسجام هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه های نماز عبادی سیاسی روز جمعه در مصلای بیت المقدس شهر اراک اظهار داشت: افرادی همچون شهید محسن حججی و تمام شهدای دفاع مقدس و مدافع حرم امروز عامل سربلندی و سرافزاری نظام اسلامی هستند که همواره بایستی یاد رشادت ها و از جان گذشتگی های آنها را به خاطر داشته و ارج نهیم.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اشاره به فرارسیدن ایام شهادت امام سجاد(ع) افزود: حضرت امام سجاد(ع) در دوران پربرکت ۳۳ساله خود بعد از واقعه کربلا، مجاهدت های فراوانی برای حفظ مکتب عاشورا و پیام امام حسین(ع)، احیای دین و مقابله با دشمنان اسلام به کار گرفت و در این مسیر متحمل سختی های فراوانی شد.

امام سجاد(ع) جهاد همه جانبه فکری و عملی را دنبال می کرد

دری نجف آبادی بیان کرد: صحیفه سجادیه یکی از ارزشمندترین و باعظمت ترین کتب اسلامی است که توسط امام سجاد(ع) نوشته شد و آن امام همام در دوران عمر خود جهاد همه جانبه فکری، عملی، اجتماعی و سیاسی را برای ترویج دین و خدمت به مردم جامعه خود پیاده کردند.

وی گفت: امام چهارم پس از قیام عاشورا با وجود تمام محدودیت ها و فشارهای دشمنان، تمام تلاش خود را برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر، ترویج دین مبین اسلام و تببین پیام نهضت عاشورا به کار گرفت و پس از ایشان نیز فرزندشان امام محمد باقر(ع) و همچنین امام جعفر صادق(ع) این مسیر را در پیش گرفتند و اقدامات ارزشمندی را برای حفظ و ترویج دین به انجام رساندند.

امام جمعه اراک خاطرنشان ساخت: حضرت زینت کبری(س) نیز که دوران عمر چندان طولانی نداشتند اما در همین زمان مدام تحت فشارهای سنگین دشمنان امام حسین(ع) و قیام عاشورا ایستادگی کردند و با مصائب بسیار مواجه شدند.

داعش و آل سعود ادامه دهنده راه اسلام یزیدی و اموی هستند

وی تصریح کرد: امروز گروه هایی همچون داعش و حکومت هایی همچون آل سعود که ادعای مسلمانی دارند، در واقع ادامه دهنده راه اسلام یزیدی و اموی هستند و این روباه صفتان از اسلام اصیل و حقیقی فاصله بسیار دارند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ادامه داد: حکومت بنی امیه در زمان خود قصد داشت اسلام را به طور کامل محو و نابود کند و در حال حاضر نیز مدعیان دروغین اسلام در جهان همین هدف را دنبال می کنند.

دری نجف آبادی همچنین با اشاره به فرارسیدن هفته نیروی انتظامی اضافه کرد: نیروی انتظامی طی چهار دهه اخیر، شهدای بسیاری را در راستای تامین امنیت کشور به نظام اسلامی تقدیم کرده که باید بدانیم این رشادت ها در حقیقت یک عبادت اجتماعی و خدمت بزرگ ملی است.

برقراری امنیت از اساسی ترین مسائل نظام اسلامی است

وی اظهار داشت: برقراری نظم و امنیت اجتماعی، مقابله با مجرمان و هنجارشکنان و دفاع از حقوق مظلومان، از جمله اساسی ترین مسائل مورد توجه نظام اسلامی است که نیروهای انتظامی عهده دار این مسئولیت خطیر و ارزشمند هستند.

امام جمعه اراک افزود: استان مرکزی استان بنیان گذار انقلاب اسلامی است و در چنین استانی که در مرکز کشور قرار دارد، مساله برقراری امنیت بسیار مهم است و باید با جدیت مورد توجه باشد و مردم نیز در این زمینه بایستی با پلیس نهایت همکاری را داشته باشند.

دری نجف آبادی تصریح کرد: در رابطه با برخی مسائل صنفی و اعتراضات نیز نبایست نگاه امنیتی داشته باشیم و گره ای که با دست باز می شود را نباید با دندان باز کنیم، آبروی نظام و کشور باید حفظ شده و با تعامل، صبر و طمأنینه به حل و رفع مشکلات موجود بپردازیم.

آمار تلفات ناشی از تصادف در کشور تاسف بار است

وی در بخش دیگر سخنان خود خاطرنشان ساخت: آمار سوانح رانندگی و تلفات ناشی از آن در کشور بسیار باعث تاسف است، طی شبانه روز ۴۳ نفر در جاده های کشور بر اثر تصادف کشته می شوند و طی سال های اخیر تصادفات کشور ۴۰۰ هزار کشته برجای گذاشته است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: در رابطه با این مساله باید ضمن کار فرهنگی و تعامل، راهکار اصولی اندیشیده شود، پلیس جدی تر برخورد کند و کسانی که با مشکلاتی همچون اعتیاد و... مواجه هستند از رانندگی در جاده ها به ویژه با وسایل نقلیه سنگین محروم شوند.

امام جمعه اراک با اشاره به اتفاقات اخیر منطقه خاورمیانه ادامه داد: همه پرسی جدایی اقلیم کردستان عراق، به مصلحت این کشور و کردها و دیگر کشورهای منطقه نیست و با این زیاده خواهی ها، زمینه قتل و کشتار و خونریزی و عدم امنیت در منطقه تا یکصد سال آینده فراهم می شود.

رابطه قوی منطقه ای میان ایران، عراق و ترکیه باید برقرار شود

دری نجف آبادی اضافه کرد: کشورهای منطقه باید با قدرت در برابر اینگونه اقدامات بایستند و امیدواریم با برقراری یک رابطه قوی منطقه ای میان ایران، عراق و ترکیه، در برابر صهیونیست ها، وهابیت و آمریکا با اقتدار از انسجام منطقه دفاع کنیم.

وی گفت: دشمن به ما ثابت کرده که هرگز قابل اعتماد نیست و امروز با بدعهدی و پیمان شکنی در مورد برجام، این بی مسئولیتی و بی تعهدی را بیش از پیش نشان داده که لکه ننگی بر پیشانی آنها است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ضمن اشاره به آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس و دانشگاه ها و حوزه های علمیه نیز گفت: باید همت و تلاش جهادی خود را به کار گیریم که در حوزه های علمی و تخصصی در منطقه رتبه نخست را داشته باشیم و از این طریق به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی لبیک بگوییم.