به گزارش خبرگزاری مهر حمیدرضا حاجیبابایی با انتقاد از عدم ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه از سوی رئیس جمهور به دولت، گفت: ما مدارکی داریم که نشان میدهد هنوز آییننامههای اجرایی برنامه ششم توسعه در قوه مجریه تدوین نشده است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: برنامه ششم باید از ابتدای فروردین سال ۹۶ اجرایی میشد که متاسفانه تا به امروز و با گذشت 4 ماه از سال، هیچ ابلاغی از سوی رئیس جمهور برای اجرای آن صادر نشده است.
رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه تصریح کرد: چند روز پیش متوجه شدیم که رئیس جمهور شش مصوبه را جهت اجرا ابلاغ کرد و جای سوال دارد که چرا قانون برنامه ششم توسعه را در کنار آنها ابلاغ نمیکند؟ آیا ابلاغ برنامه ششم توسعه کار سختی است یا لازم نیست که این قانون ابلاغ شود؟
حاجیبابایی با اشاره به اینکه چندی پیش نامهای به رئیس مجلس ارسال کردم تا در این باره پیگیری لازم صورت گیرد، متذکر شد: آقای لاریجانی در جواب بنده گفت که این مسئله پیگیری میشود اما هنوز ما هیچ گزارشی مبنی بر پیگیری اجرای برنامه ششم از سوی مجلس دریافت نکردهایم. جای تاسف است که نمایندگان مجلس از ابلاغ نشدن برنامه ششم کوتاه آمدهاند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: جای تاسف است که نمایندگان مجلس تاکنون درباره ابلاغ نشدن برنامه ششم کوتاه آمدهاند در حالی که اگر این اتفاق در مجلسهای قبلی میافتاد، نمایندگان غوغا میکردند.
رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه با بیان اینکه منافع بازنشستگان، ایثارگران، کارگران، کشاورزان، تولیدکنندگان و بخشهای مختلف دیگر همه و همه در برنامه ششم لحاظ شده است، اظهار داشت: البته رئیس مجلس برنامه ششم را ابلاغ کرده و لازمالاجراست اما حرف ما این است که چرا رئیس جمهور برنامه را به همه دستگاههای اجرایی ابلاغ نمیکند؟
رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم، با تاکید بر اینکه برنامه ششم توسعه قانون کشور است و باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: جالب است کسانی که دیگران را متهم به عدم رعایت قانون میکنند، خودشان در عمل قانون را رعایت نمیکنند.
نظر شما