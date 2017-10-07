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۱۵ مهر ۱۳۹۶، ۲۲:۴۰

عصر امروز؛

معاونان ظریف به کابل سفر کردند

معاونان ظریف به کابل سفر کردند

معاون حقوقی و بین الملل و محمد ابراهیم رحیم پور معاون اسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه ایران به اتفاق هیاتی عصر شنبه برای پیگیری توافقات دو جانبه ایران و افغانستان وارد کابل شدند.

به گزراش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی معاون حقوقی و بین الملل وزارت خارجه و محمد ابراهیم رحیم پور معاون اسیا و اقیانوسیه به اتفاق هیاتی عصر شنبه برای پیگیری توافقات دو جانبه ایران و افغانستان وارد کابل شدند.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می گردد.
 

کد مطلب 4107286

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