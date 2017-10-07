معاونان ظریف به کابل سفر کردند

به گزراش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی معاون حقوقی و بین الملل وزارت خارجه و محمد ابراهیم رحیم پور معاون اسیا و اقیانوسیه به اتفاق هیاتی عصر شنبه برای پیگیری توافقات دو جانبه ایران و افغانستان وارد کابل شدند.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می گردد.

