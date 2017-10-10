خبرگزاری مهر، گروه استان ها- زهرا بهرامی: بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۶ جمعیت استان گلستان حدود یک میلیون و ۸۶۸ هزار و ۸۱۹ نفر است که ۸۷۱ هزار و ۵۴۶ نفر در روستاها زندگی می کنند.

با توجه به سهم تقریبا ۵۰ درصدی روستاها از جمعیت گلستان، توسعه پایدار روستاها و ایجاد درآمد اقتصادی با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های هر روستا یکی از نقاط کلیدی است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

هم اکنون ۴۰ دستگاه اجرایی در امور روستایی دارای وظیفه هستند و اداره کل روستایی و امور شورایی استانداری به عنوان دستگاه هماهنگ کننده بین سایر دستگاه ها از جمله تعاون، جهادکشاورزی، بهزیستی، میراث فرهنگی و گردشگری و... است.

با مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری گلستان در خصوص طرح ها و برنامه های اقتصادی برای توسعه روستاهای گلستان به گفتگو نشستیم و علی نصیبی به خبرنگار مهر اظهار کرد: مسیر توسعه استان از محور روستاها می گذرد و با توجه به استعدادهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و گردشگری در روستا و به رغم اینکه در سال های اخیر دستگاه های اجرایی خوب پای کار آمدند اما هنوز نتوانسته ایم از ظرفیت و پتانسیل روستاها در حوزه های مختلف بهره ببریم.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری گلستان با تاکید بر اینکه بهره بردن از تمام ظرفیت های روستاها توسعه آن ها را رقم می زند، متذکر شد: به طور قطع و یقین توسعه پایدار روستاها و بهبود وضعیت اقتصادی آن ها باعث می شود وضعیت شهرهای ما هم بهبود پیدا کند.

توسعه اقتصادی روستاها در اولویت برنامه های اجرایی

وی با یادآوری اینکه استان گلستان دارای ۹۳۵ روستاست و ۸۸۹ روستای آن دهیاری دارند، بیان کرد: امسال بنا داریم۱۰۰ پروژه اقتصادی تحول‌زا در روستاها را اجرایی کرده و به سرانجام رساندن دو هزار پروژه عمرانی را در دهیاری های استان را در برنامه داریم.

نصیبی افزود: هرچند سیاست های دولت های مختلف در دهه های گذشته بر توسعه عمرانی روستاها استوار بوده اما در دو سال گذشته با شعار سال رهبر معظم انقلاب و سیاست های کلان دولت، توسعه اقتصادی روستاها در اولویت برنامه های اجرایی قرار گرفته است.

توسعه پایدار روستاها و بهبود وضعیت اقتصادی آن ها باعث می شود وضعیت شهرهای ما هم بهبود پیدا کند وی با یادآوری اینکه هم اکنون از لحاظ تسهیلات و توانمندسازی روستاها برنامه های مختلفی در دست اقدام و در حال اجراست، ادامه داد: اتفاق خوبی که در حال انجام است با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی و تاییدیه شورای نگهبان در رابطه با طرح دولت، از محل صندوق توسعه ملی مقرر شد ۱.۵ میلیارد دلار (معادل اعتبار ریالیش) و معادل همین مبلغ از طریق صندوق توسعه ملی تسهیلات ارزان قیمت به بحث های اشتغال زایی روستایی اختصاص پیدا کند.

وی با یادآوری اینکه چهارشنبه هفته جاری شیوه نامه اجرایی آن در هیئت دولت به تصویب می رسد و به استان ها ابلاغ می شود، خاطرنشان کرد: با توجه به سود پایین این تسهیلات و با توجه به اینکه فعالیت های مختلفی را در حوزه روستاها در بر می گیرد امیدواریم روستاهای استان گلستان هم از این ظرفیت به خوبی بهره ببرند.

نصیبی با بیان اینکه این طرح در سال ۹۷ هم تداوم می یابد، اضافه کرد: با توجه به تفاهم نامه ای که بین استانداری گلستان و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری و همچنین بنیاد علوی با عاملیت بانک سینا منعقد شده، قرار است به تمام فعالیت های اقتصادی روستاهای استان (به غیر از فعالیت های مرتبط با پرورش دام و طیور که در گلستان اشباح شده است) تسهیلات با سود هشت درصد پرداخت شود.

وی با بیان اینکه پنج درصد سود این تسهیلات را بنیاد علوی و پنج درصد را معاونت توسعه روستایی نهاد ریاست جمهوری پرداخت می کند، بدون اشاره به مبلغ ریالی آن گفت: از ابتدای سال تاکنون تسهیلات خوبی در این حوزه پرداخت شده و بیشتر در زمینه گردشگری روستاهای استان مورد استفاده قرار گرفته است.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری گلستان بیان کرد: سقف این تسهیلات دو میلیارد تومان و حداقل آن ۳۰۰ میلیون تومان است که به لحاظ شرایط اقتصادی استان گلستان برای طرح های۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی هم مجوز پرداخت تسهیلات داریم.

وی یادآور شد: این تسهیلات تنها به بخش گردشگری روستایی پرداخت نمی شود، بلکه صنایع تبدیلی کشاورزی، گلخانه ها و صنایع روستایی که مجوزهای لازم را اخذ کرده باشند، می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

وی با بیان اینکه بخش زیادی از جمعیت ۸۷۱ هزار و ۴۵۶ نفر ساکن در ۹۳۵ روستا بالای ۲۰ خانوار گلستان در محدوده مناطق محروم سکونت دارند، گفت: تسهیلات دیگری با سود ۱۰ درصد برای توسعه روستایی این مناطق پرداخت می شود.

۱۱۹ روستای گلستان توانمندسازی می شوند

نصیبی با بیان اینکه این تسهیلات با عاملیت پست بانک به طرح های شیلاتی، منابع طبیعی، محیط زیستی، گلخانه و مکانیزاسیون کشاورزی پرداخت می شود، از توانمندسازی ۱۱۹ روستای گلستان در سالجاری خبر داد.

وی به تشریح بیشتر این طرح (طرح توانمندسازی ۱۱۹ روستا) پرداخت و گفت: در قالب ماده ۲۷ برنامه ششم توسعه در کل کشور ۵ هزار روستا توانمندسازی می شود که سهم گلستان از این طرح توانمدسازی سالانه ۱۱۹ روستاست.

وی افزود: با استفاده از ظرفیت ها و استعداد بومی و همچنین مشارکت بخش دولتی و خصوصی، توسعه اقتصادی و اشتغال روستاها پیگیری شود.

مسیر توسعه استان از محور روستاها می گذرد اما هنوز نتوانسته ایم از ظرفیت روستاها در حوزه های مختلف بهره ببریم وی با بیان اینکه یکشنبه هفته جاری (۱۶ مهر) جلسه نهایی انتخاب ۱۱۹ روستا در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با حضور فرمانداران برگزار شد، ادامه داد: در این جلسه ۱۱۹ روستایی که در سالجاری توانمندسازی می شوند انتخاب شده و امیدواریم بتوانیم در ۶ ماه باقی مانده به نتایج مطلوبی در این حوزه برسیم.

نصیبی با یادآوری اینکه این طرح ها (توانمندسازی ۱۱۹ روستا) در اشتراک با رسیدن به ۱۴ روستای بدون بیکار است، اضافه کرد: همچنین با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب طرح روستا تعاون، برنامه ریزی برای پرداخت تسهیلات به طرح های اقتصادی روستایی انجام شده و سهمیه شهرستان ها مشخص شده و به زودی ابلاغ می شود.

تخصیص اعتبار به روستاهای فاقد دهیاری

وی همچنین از پرداخت تسهیلات برای مشارکت و راه اندازی واحدهای تولیدی، صنایع تبدیلی کشاورزی و تامین سرمایه و مکانیزاسیون از طریق بانک کشاورزی خبر داد و تصریح کرد: خوشبختانه امسال ۱۰۰ درصد سهمیه استان در این حوزه جذب شده و به دنبال آن هستیم که بتوانیم از سهمیه سایر استان ها که استفاده نشده در این حوزه بهره ببریم.

نصیبی بیان کرد: امسال همچنین برای نخستین بار از سوی دولت هم از حوزه سازمان دهیاری های و شهرداری ها و هم امور مالیاتی اعتباری به روستاهای فاقد دهیاری تزریق می شود.

وی خاطرنشان کرد: این اعتبار به حساب فرمانداری های هر شهرستان واریز می شود و بر اساس جمعیت عشایری و روستایی توزیع می شود که اقدامی کم سابقه بوده و در توسعه روستاها موثر است.