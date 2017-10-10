به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روبط عمومی خانه فرهنگ ایثار و مقاومت این مسابقه در دو بخش فرهنگی و هنری و شامل داستان کوتاه، داستانک، شعر، خاطره، عکس و طرح با موضوع ایثار و فداکاری ست و فرصت شرکت در آن تا پایان مهرماه خواهد بود.

بنابراین گزارش؛ محورهای مسابقه در بخش آثار ادبی شامل گزارش وقایعی که در جامعه و محیط اطراف به نوعی با یکی از حوزه‌های ایثار مرتبط است، خاطرات ایثارگران دفاع مقدس و مدافعین حرم، خاطرات خانواده یا اطرافیان از زندگی روزمره ایثارگران، داستان کوتاه یا داستانک و شعر و نثر ادبی و نیز در بخش هنری شامل:عکس‌های ایثارگران از دوران دفاع مقدس که یادآور خاطره یا واقعه‌ای خاص باشند، عکس‌هایی از جلوه‌های ایثار در جامعه یا زندگی ایثارگران، طراحی، گرافیک و کاریکاتور با موضوع ایثار و ایثارگری، آثار ترکیبی حاوی دلنوشته و عکس در خصوص ایثار است.

گفتنی‌ست، جوایز در محور آثار ادبی: نفر اول ۳ سکه تمام بهار آزادی، نفر دوم ۲ سکه، نفر سوم سه سکه بهار آزادی و در محور عکس: نفر اول ۲ سکه تمام بهار آزادی، نفر دوم ۱ سکه و نفر سوم نیم سکه بهار آزادی است که به برندگان هر بخش اهداء می‌شود.

لازم به ذکر است نتایج این مسابقه تا ۱۵ آذر ماه همزمان با میلاد رسول گرامی اسلام(ص) و امام جعفر صادق(ع) از طریق پایگاه اطلاع رسانی khaneisar.ir اعلام می‌شود.