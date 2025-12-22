  1. اقتصاد
۱ دی ۱۴۰۴، ۹:۴۲

ورود سامانه بارشی جدید به کشور از چهارشنبه؛ بارش خفیف برف در ۵ استان

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی هوا گفت: از چهارشنبه (۳ دی) سامانه بارشی جدید وارد کشور می‌شود و در استان‌های کرمانشاه، همدان، مرکزی، لرستان و سواحل غربی خزر بارش خفیف برف پیش‌بینی شده است.

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز (دوشنبه، یکم دی) و فردا (سه‌شنبه، دوم دی) جوی آرام و پایدار در غالب مناطق کشور مستقر خواهد بود.

وی افزود: روز چهارشنبه (سوم دی) بارش خفیف برف در استان‌های کرمانشاه، همدان، مرکزی و لرستان دور از انتظار نیست و برای پنجشنبه (چهارم دی) نیز در سواحل غربی دریای خزر بارش پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: به علت ماندگاری هوای سرد و سکون نسبی هوا، طی امروز و فردا افزایش تدریجی غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت مورد انتظار است.

وی بیان کرد: آسمان تهران امروز (یکم دی) صاف تا کمی ابری، گاهی با وزش باد ملایم و غبار محلی همراه خواهد بود و حداقل دمای هوا یک و حداکثر دما هفت درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان با اشاره به صدور هشدار زردرنگ سازمان هواشناسی گفت: با توجه به پایداری جو و وقوع وارونگی دما، افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه برای تهران، کرج، اراک، اصفهان و یزد پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا خاطرنشان کرد: از اثرات این مخاطره جوی می‌توان به افزایش غلظت آلاینده‌ها، کاهش کیفیت هوا و افزایش شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای گروه‌های حساس اشاره کرد و در صورت عدم مهار منابع آلاینده‌های ثابت و متحرک، احتمال افزایش شاخص آلودگی در مناطق پرتردد و صنعتی تا حد ناسالم برای همه گروه‌ها نیز دور از انتظار نیست.

زهره آقاجانی

