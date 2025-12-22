ورود هیئت فوتبال استان تهران به بازی جنجالی با ۱۰ گل!

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی هیئت فوتبال استان تهران، در پی برگزاری دیدار دو تیم لَنا پارس و تجهیزات صالح آبادی سیتکو که با نتیجه ۱۰ بر صفر به سود لنا پارس به پایان رسید و با توجه به حساسیت‌های ایجادشده پیرامون این مسابقه، به اطلاع اهالی فوتبال، کارشناسان و رسانه‌ها می‌رساند:

هیئت فوتبال استان تهران بلافاصله پس از پایان مسابقه، موضوع را در دستور کار خود قرار داده و بررسی‌های اولیه از همان زمان آغاز شده است. در این راستا، تاکنون دو جلسه تخصصی برای بررسی ابعاد مختلف این دیدار برگزار شده و گزارش‌های مربوطه در حال جمع بندی است.

کمیته مسابقات، کمیته انضباطی و کمیته اخلاق، با دریافت و بررسی گزارش ناظر مسابقه، گزارش داوری و سایر مستندات موجود، در حال انجام بررسی‌های دقیق و همه جانبه هستند.

همچنین مقرر شده است دو کارشناس خبره فوتبال، با حضور در هیئت فوتبال استان تهران، فیلم کامل مسابقه را بازبینی کرده و نظرات کارشناسی خود را ارائه دهند.

هیئت فوتبال استان تهران تأکید می‌کند که موضوعاتی از قبیل کم کاری یا تخلف احتمالی، نیازمند بررسی دقیق، کارشناسی و به دور از شتاب زدگی است و صدور هرگونه رأی، صرفاً بر اساس مستندات، گزارش‌های رسمی و نظر کارشناسان انجام خواهد شد تا حقی از هیچ شخص یا تیمی تضییع نشود.

تاکید می‌شود بدون تأثیرپذیری از فضاسازی‌ها و گمانه زنی‌های رسانه‌ای، تمامی ابعاد این مسابقه به صورت بی طرفانه در حال بررسی است و در صورت احراز هرگونه تخلف، مطابق مقررات برخورد لازم صورت خواهد گرفت.

پس از تکمیل بررسی‌ها، در اسرع وقت جمع بندی نهایی از سوی کمیته اخلاق هیئت فوتبال استان تهران تهیه و نتیجه به صورت رسمی و شفاف به اطلاع جامعه فوتبال و رسانه‌ها خواهد رسید.