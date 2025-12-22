به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در یکی از حساسترین دیدارهای فصل جاری، روز چهارشنبه ۳ دی در شهر منامه به مصاف تیم المحرق بحرین خواهد رفت. آبیپوشان پایتخت امیدوارند با کسب پیروزی در این مسابقه سرنوشتساز ضمن تثبیت جایگاه خود در جدول گروه، جواز صعود به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا را به دست آورند.
این دیدار اهمیت ویژهای برای استقلال دارد، چرا که نتایج آن میتواند مسیر تیم در ادامه مسابقات را به شدت تحت تأثیر قرار دهد و هواداران نیز انتظار دارند شاگردان ریکاردو ساپینتو با ارائه یک نمایش قدرتمند شانس خود برای ادامه رقابتها در مرحله حذفی را تضمین کنند.
آبیها در دیدارهای گذشته نشان دادهاند که توانایی رقابت با تیمهای قدرتمند آسیایی را دارند و اکنون با انگیزهای مضاعف، به دنبال کسب امتیاز کامل در منامه هستند تا علاوه بر رضایت هواداران، گامی محکم به سوی موفقیت در فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا بردارند.
اصغر طالب نسب، پیشکسوت استقلال و کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شرایط این تیم اظهار داشت: چند شب پیش اتفاق خوبی رخ داد و در جشن هشتادمین سالگرد باشگاه حضور داشتیم. این جشنها بسیار خوب هستند، به شرطی که تیم بزرگسالان استقلال بتواند نتایج لازم را کسب کند. باشگاه در رشتههای مختلف تیمهای زیادی دارد و جشنهای متعدد برگزار میکند اما تا زمانی که تیم بزرگسالان به جایگاه واقعی خود نرسد، هیچکدام از این اقدامات قابل قبول نخواهد بود.
پیروزی مقابل المحرق نقطه عطف استقلال خواهد بود
وی درباره عملکرد استقلال در بازیهای اخیر و شرایط تیم افزود: بعد از باخت استقلال مقابل المحرق در تهران، این دیدار بازگشت بسیار مهمی برای تیم است و اگر استقلال بخواهد از گروه صعود کند حتماً باید تیم را ببرد. استقلال با تمام فراز و نشیبهایی که تجربه کرده و فشارهایی که روی برخی بازیکنان، مخصوصاً مهاجمان بوده اکنون به وضعیت نسبی ثابتی رسیده است. به نظرم بازی چهارشنبه میتواند نقطه عطفی باشد و اگر خدا بخواهد تیم میتواند نتیجه لازم را کسب کند و از این مرحله عبور کند.
نباید همیشه انتظار ۱۰۰ درصدی از بازیکنان داشت
طالب نسب درباره نبود برخی بازیکنان تأکید کرد: عدم حضور بازیکنانی مثل کوشکی و حدادی روی کیفیت خط حمله تأثیرگذار است. همچنین یاسر آسانی چند بازی اخیر نتوانسته عملکرد همیشگی خود را ارائه دهد، هرچند فوتبالیست قابل و توانمندی است. باید قبول کنیم که بازیکنان نمیتوانند همیشه ۱۰۰ درصد عملکرد داشته باشند و برخی روزها کیفیت کمی پایینتر است. اگر این موضوع پذیرفته شود، فشار از روی بازیکنان برداشته میشود و آنها میتوانند در بازیهای آینده بهتر ظاهر شوند.
او درباره اهمیت بازی مقابل المحرق نیز توضیح داد: این دیدار سخت است و نتیجه آن سرنوشت تیم را تا حد زیادی تعیین میکند. بعد از بازی با نماینده بحرین، استقلال در دیدار مهمی مقابل گلگهر نیز قرار دارد و فاصله زمانی این دو مسابقه کم است. اگر استقلال بتواند مقابل المحرق نتیجه لازم را کسب کند و از گروه صعود کند، مطمئن باشید در چهار پنج هفته آینده تیم در شرایط خوبی قرار خواهد داشت. اما اگر نتیجه لازم به دست نیاید، بازی مقابل گلگهر برای استقلال بسیار دشوار خواهد شد.
طالب نسب خاطرنشان کرد: استقلال وقتی در آسیا بازی نمیکند، انگار بخشی از هویت خود را از دست داده است. اولویت اصلی بازیکنان و کادر فنی باید این باشد که تمرکز کامل خود را روی بازی مقابل المحرق بگذارند تا بتوانند از جایگاه خود فراتر روند و نمایش فنی بالایی ارائه کنند.
استقلال نیاز به بازیکن ندارد
کارشناس فوتبال در رابطه با نیاز نقل و انتقالاتی این تیم گفت: استقلال شاید اصلاً نیازی به جذب بازیکن نداشته باشد. البته قصد ندارم بگویم تیم ضعف ندارد، اما مهم این است که تمرکز باشگاه روی حفظ بازیکنان فعلی باشد. اگر بازیکنی کیفیت لازم را داشته باشد، باشگاه با هر تدبیر و ترفندی او را نگه میدارد و نیمفصل از دست نمیدهد. وقتی بازیکنی از تیم میرود، نشان میدهد که کیفیت او در حد مورد انتظار نبوده است.
وی افزود: استقلال باید تمرکز خود را روی استفاده بهینه از قابلیتهای بازیکنان فعلی قرار دهد، نه صرفاً جذب نفرات جدید. حفظ بازیکنان برای امسال و فصلهای آینده اهمیت دارد تا در پایان فصل بتوانیم چند بازیکن جدید اضافه کنیم بدون اینکه نظم تیم به هم بخورد. اگر نیمفصل چهار پنج بازیکن اضافه و چند نفر از دست بروند، دوباره زمان زیادی برای جا افتادن آنها از دست میرود.
طالب نسب در مورد دروازهبانی نیز اظهار داشت: صحبتهایی درباره بازگشت حسینی مطرح شده که در صورت بازگشت، وضعیت دروازهبانی تیم بهتر خواهد شد. اما نباید بازیکنان مازاد سایر تیمها که کیفیت لازم ندارند، جذب شوند و دوباره در طول لیگ با آزمون و خطا به نتیجه برسیم.
رضائیان باید حفظ شود
او در پایان به اهمیت حضور رامین رضائیان در تیم اشاره کرد و گفت: رضائیان بازیکنی است که از لحاظ روحی و روانی میتواند تیم را جلو ببرد و حضورش برای استقلال مفید خواهد بود. اگر باشگاه بتواند او را حفظ کند، به تیم کمک شایانی خواهد کرد.
