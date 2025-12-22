ماموریت آسان استقلال برای حفظ صدر در هفته‌ حساس

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هشتم لیگ برتر فوتسال زنان در شرایطی از صبح سهشنبه دوم دیماه از ساعت ۱۱ برگزار میشود که جدول ردهبندی پس از اتفاقات هفته هفتم بیش از هر زمان دیگری فشرده و حساس شده است. هفتهای که با پیروزی مدعیان، توقف چند تیم میانهجدولی و لغو یکی از دیدارها همراه بود حالا بستر رقابتهای سرنوشتسازی را فراهم کرده است.
در هفته هفتم ۵ مسابقه برگزار شد که در آن تیمهای پالایش نفت آبادان، گلبرگ تاکستان و نفت امیدیه با پیروزی زمین را ترک کردند. دو دیدار نیز با تساوی به پایان رسید و دیدار فولاد هرمزگان و استقلال تهران به دلیل شرایط نامساعد جوی در هرمزگان لغو شد. همین لغو مسابقه باعث شد استقلال یک بازی کمتر نسبت به رقبای مستقیم خود داشته باشد و همچنان صدر جدول را با فاصلهای اندک حفظ کند.
گلبرگ تاکستان که این فصل یکی از منظمترین و کمنوسانترین تیمهای لیگ بوده در هفته هفتم با پیروزی ۳ بر صفر مقابل مس رفسنجان امتیازات خود را به عدد ۱۶ رساند و حالا با انگیزهای مضاعف وارد هفته هشتم میشود. این تیم تنها دو امتیاز با استقلال صدرنشین فاصله دارد و در صورت لغزش رقیب میتواند به صدر جدول نزدیکتر شود.
در سوی دیگر پالایش نفت آبادان مدافع عنوان قهرمانی پس از شکست غیرمنتظره مقابل استقلال در هفته ششم واکنشی طوفانی نشان داد و با برد پرگل ۷ بر صفر برابر ایران زمین ملارد پرگلترین بازی هفته هفتم را رقم زد. آبادانیها حالا با ۱۵ امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به نفت امیدیه در رده سوم جدول قرار دارند و نشان دادهاند همچنان یکی از اصلیترین مدعیان قهرمانی هستند.
هفته هشتم اما برای پالایش نفت آبادان آزمونی جدی خواهد بود؛ جایی که باید به مصاف فولاد هرمزگان برود. فولاد که هفته گذشته به دلیل بارندگی و آبگرفتگی از میزبانی بازماند حالا پس از یک وقفه اجباری مقابل یکی از قدرتمندترین تیمهای لیگ قرار میگیرد. این دیدار میتواند از حیث آمادگی بدنی و تمرکز ذهنی برای میزبان چالشبرانگیز باشد.
در دیگر دیدار مهم هفته پالایش نفت اصفهان میزبان گلبرگ تاکستان خواهد بود. تقابل دو تیمی که سبک بازی متفاوتی دارند میتواند یکی از جذابترین مسابقات هفته هشتم باشد. تاکستان به دنبال حفظ فشار روی صدر جدول است و نفت اصفهان نیز برای بهبود جایگاه خود نیاز مبرمی به امتیاز دارد.
استقلال تهران که صدرنشین لیگ است در خانه از هیئت فوتبال خراسان رضوی میزبانی میکند. استقلال با توجه به بازی لغو شده هفته قبل به دنبال کسب سه امتیاز مطمئن برای تثبیت جایگاه خود است هرچند تیم خراسان نشان داده حریفی سرسخت و سختکوش است.
در سایر دیدارها مس کرمان و نفت امیدیه به مصاف هم خواهند رفت. همچنین مس رفسنجان برابر ایران زمین ملارد به دنبال جبران شکست هفته گذشته است و سپاهان اصفهان مقابل شرکت ملی حفاری یکی از بازیهای حساس پایین جدول را برگزار میکند.
برنامه هفته هشتم رقابتهای لیگ برتر فوتسال زنان به شرح زیر است:
*فولاد هرمزگان - پالایش نفت آبادان
*مس رفسنجان - ایران زمین ملارد
*استقلال تهران - هیئت فوتبال خراسان رضوی
*پالایش نفت اصفهان - گلبرگ تاکستان
*مس کرمان - نفت امیدیه
*سپاهان اصفهان - شرکت ملی حفاری
