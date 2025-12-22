به گزارش خبرنگار مهر، سرکاو غفاری صبح دوشنبه در نشست سوادآموزی کردستان اظهار کرد: در چارچوب سیاست مدرسهمحوری، آموزشدهندگان سوادآموزی از شرایط مناسبتری برخوردار شدهاند و پرداخت حقالزحمه و بیمه آنها به مدت ۱۴ روز در نظر گرفته شده است که امیدواریم در آینده با بهبود بیشتری همراه باشد.
وی با اشاره به توسعه مراکز یادگیری در استان افزود: در حال حاضر شش مرکز یادگیری فعال در کردستان وجود دارد و با همکاری سازمان زندانها، آموزش سواد به زندانیان بهعنوان یک حق شهروندی در حال اجراست.
معاون سوادآموزی آموزش و پرورش کردستان خاطرنشان کرد: علاوه بر مراکز رسمی سوادآموزی، آموزشها برای افراد بیسواد بهصورت کاملاً رایگان ارائه میشود و برای سوادآموزان دوره ابتدایی نیز مشوقها و پاداشهایی در نظر گرفته شده است.
غفاری تأکید کرد: هدف از اجرای این برنامهها، افزایش انگیزه آموزشیاران و سوادآموزان و فراهمسازی بستر مناسب برای ارتقای سطح باسوادی در سطح استان است.
