انجام ۲ هزار مورد پایش دمای ادارات استان قم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی گودرزی با اشاره به انجام ۲ هزار و ۲۷۰ بار پایش دمای ادارات استان از ابتدای آذر ماه سالجاری گفت: این تعداد پایش منجر به صدور ۱۲۹ بار اخطار به ادارات بدمصرف و پرمصرف شده و گاز ۲ مرکز اداری نیز که نسبت به هشدارهای شرکت گاز بی‌توجه بودند، به طور موقت قطع شده‌است.

مدیرعامل شرکت گاز قم هدف از انجام این پایش‌ها را الزام ادارات، سازمان‌ها، اماکن عمومی و تجاری به رعایت دمای بهینه عنوان و اضافه کرد: بر اساس دستورالعمل هیئت وزیران تمامی اماکن یاد شده باید دمای خود را در محدود ۲۰ درجه سانتی‌گراد نگه داشته و از اقداماتی که موجب هدررفت گاز می‌شود، خودداری کنند.

وی استفاده از وسایل گرمایشی در فضای باز، باز گذاشتن پنجره‌ها برای تعدیل دمای هوا، روشن گذاشتن وسایل گرمایشی در ساعات غیراداری و همچنین روزهای تعطیل را از جمله مصادیق بدمصرفی توصیف کرد.

گودرزی در ادامه با اشاره به مصرف گاز در اقامتگاه‌های غیردائم، خاطرنشان کرد: بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی گاز برخی اقامتگاه‌های غیردائم نظیر ویلاها قطع می‌شود.

وی با بیان اینکه این اقدام با هدف تأمین پایدار گاز طبیعی در فصل سرد سال صورت می‌گیرد، از عموم مردم استان درخواست کرد: تا با رعایت دمای بهینه ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتی‌گراد در فصل سرد سال، گرمابخش خانه‌های هموطنان در دیگر نقاط کشور باشند.