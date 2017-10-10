اتهام سنگین به مهاجم سوری الهلال در آستانه بازی با پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار برگشت تیم های فوتبال پرسپولیس و الهلال عربستان در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا روز ۲۵ مهرماه در مسقط برگزار می شود.

عمر خربین مهاجم سوری الهلال در دیدار رفت نقش کلیدی داشت و توانست به تنهایی سه گل به پرسپولیس بزند. خربین بعد از آن همراه با تیم ملی سوریه راهی مالزی شد تا در دیدار رفت مقابل استرالیا در مرحله پلی آف انتخابی جام جهانی بازی کند.

با این حال خربین در آن مسابقه یک کارت زرد گرفت تا در مجموع دو کارته شود و دیدار برگشت با استرالیا را از دست بدهد. خربین بعد از دو کارته شدن، اردوی سوریه را ترک کرد و در اولین فرصت خود را به اردوی الهلال رساند و روز گذشته در ریاض با این تیم تمرین کرد.

دریافت کارت زرد خربین این روزها به سوژه اصلی شبکه های اجتماعی و بعضی از رسانه های سوریه و کشورهای عربی تبدیل شده است. خیلی ها معتقدند خربین عمدا در صحنه ای که نیاز به انجام خطا نبود، کارت زرد گرفته است تا بتواند به اردوی الهلال قبل از بازی با پرسپولیس برسد.

این در حالی است که الهلال بیش از ۱۸ بازیکن خود را به دلیل حضور در تیم های ملی مختلف (تیم ملی عربستان، سوریه و عمان) در اختیار نداشت و با این تعداد غایب راهی اردوی ابوظبی شده بود.

سایت ارم نیوز امارات در گزارشی با تیتر سئوالی «آیا خربین عمدا برای رساندن خود به الهلال از بازی برگشت با استرالیا محروم شد؟» به این موضوع پرداخته و از شک و شبهه در این محرومیت و عمدی بودن آن خبر داده است.

طبق اعلام این سایت، این فرضیه در شرایطی رنگ واقعیت به خود می گیرد که مسئولان باشگاه الهلال از فدراسیون فوتبال عربستان خواسته اند به ملی پوشانشان در بازی تدارکاتی مقابل جاماییکا و غنا استراحت بدهند تا مشکلی برای بازی برگشت مقابل پرسپولیس پیش نیاید.