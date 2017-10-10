قاری حرم امام رضا(ع) نفر اول مسابقات بین المللی روسیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر لعل اول، نماینده جمهوری اسلامی ایران در هجدهمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم روسیه، رتبه نخست رشته قرائت این دوره از مسابقات را کسب کرد.

امیر لعل اول قاری و موذن حرم مطهر رضوی با تلاوت آیات ۶۸ سوه مبارکه «زمر» توانست از میان ۴۰ قاری شرکت کننده رتبه نخست رشته این دوره از مسابقات را از آن خود کند.

در این دوره از مسابقات سید جواد سادات فاطمی پیشکسوت قرآنی و یکی از اساتید برجسته حرم مطهر امام رضا (ع) به عنوان استاد راهنما، امیر لعل اول را همراهی و راهنمایی کرد؛ این قاری برجسته کشورمان عصر امروز سه شنبه ۱۸ مهرماه ساعت ۱۵ با استقبال رسمی مسئولان فرهنگی و قرآنی استان خراسان رضوی به مشهد مقدس وارد می شود.

هجدهمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم روسیه از ۱۳ تا ۱۷ مهرماه با حضور۴۰ قاری از ۳۲ کشور جهان در مسکو پایتخت این کشور برگزار شد.

