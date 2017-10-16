قرائت گزارش کمیته ارزیابی/تاکید بر حرکت جبهه ای بااصلاح سازوکارها

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان امروز دوشنبه ۲۴ مهر با حضور اعضا تشکیل شد.

در این نشست، محمدرضا عارف رئیس شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان با اشاره به رجزخوانی های رئیس جمهور آمریکا درباره جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت انسجام و وحدت در داخل خانواده انقلاب تاکید کرد و گفت: در حالی که سیاست دولتمردان آمریکا ایران هراسی است بیش از هر زمان دیگر باید در داخل کشور به دنبال وحدت و برادری باشیم.

وی در همین زمینه تاکید کرد: اصلاح‌طلبان همیشه وفاداری‌شان را به انقلاب و نظام در مقاطع مختلف نشان داده‌اند و در شرایط حساس کنونی که برخی قدرت های جهانی به دنبال بهانه علیه جمهوری اسلامی هستند نباید در داخل کشور با فعالان یک جریان اصیل سیاسی به دلیل برخی اظهارنظرها برخورد کرد.

در ادامه این نشست، گزارش کمیته ارزیابی شورای عالی سیاست گذاری ارائه شد. در این گزارش ضمن اعلام پیشنهادهای نخبگان سیاسی و دانشگاهی که در فرم های ارزیابی مورد پرسش قرار گرفته بود، بیان شد که بر اساس تجمیع نظرات ارائه شده، اکثر قریب به اتفاق صاحب نظران بر ضرورت فعالیت جبهه ای در قالب شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان با حضور اعضای حقوقی و حقیقی با اصلاح برخی سازوکارها تاکید داشتند.

پس از ارائه گزارش کمیته ارزیابی، اعضای شورای عالی نقطه نظرات خود را اعلام کردند و قرار شد کمیته ارزیابی با لحاظ قرار دادن جمیع نظرات، پیشنهادهای نهایی خود را برای اصلاح برخی ساز و کارهای شورای عالی در اختیار هیات رئیسه شورا قرار دهد.