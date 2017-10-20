دعوای اصلاح طلبان سر عارف/ دیدار روحانی بادوقلوی مجمع روحانیون!

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه سیاست- حسام رضایی: در «خبر تو خبر» این هفته به گزینه آخر اصلاح طلبان برای انتخابات ۱۴۰۰ و دیدار رئیس جمهور با همتای دوقلوی «مجمع روحانیون مبارز» اشارات نظری کرده ایم. این شما و این هم «خبرتوخبر» آخرین هفته مهرماه ۹۶.

گزینه آخر!

روزنامه «قانون» روز یکشنبه ۲۳ مهر، در گزارشی با عنوان «سودای عارف برای ۱۴۰۰» از دیدار رئیس فراکسیون امید با رئیس دولت اصلاحات خبر داد. قانون در این باره نوشت: «در چند روز اخیر، محمدرضا عارف به دیدار رییس دولت اصلاحات رفته تا نظر او را برای حضور در انتخابات ۱۴۰۰ جویا شود. او در این دیدار به رییس دولت اصلاحات گفته است که برای حضور در انتخابات آینده ریاست جمهوری مصمم است و در این انتخابات حاضر خواهد شد اما به دنبال حمایت خاتمی از خود برای بسیج احزاب و نیروهای اصلاح طلب در این انتخابات است.»

قانون در ادامه گزارش خود نوشت که عارف برخلاف مجامع عمومی، در محافل خصوصی همواره از کناره گیری اش در انتخابات ۹۲ گله کرده است. این روزنامه دلیل گلایه عارف از این کناره گیری را پیروز دانستن خود در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ارزیابی کرده است.

قانون در ادامه این نوشته، مدیریت عارف در مجلس را مورد حمله قرار داد و تاکید کرد: «سکوت محمدرضا عارف و عدم فعالیتش در مناسبات مجلس موضوعی بود که با انتقاد زیاد چهره های اصلاح طلب مواجه بود. در این بین اتفاقاتی از جمله خروج عده ای از فراکسیون امید، شکست در انتخابات هیات رییسه، واگذاری ریاست کمیسیون‌ها به فراکسیون‌های رقیب، عملکرد ضعیف در رای اعتماد به وزرا سطح انتقادات را نسبت به عملکرد عارف به عنوان رییس فراکسیون امید بالاتر برد.»

این روزنامه در پایان گزارش مزبور، تیر خلاص را به سوی عارف شلیک کرد و عدم مشورت پذیری وی در انتخابات ۹۲ و ۹۴ را دلیلی بر آن دانست که رئیس شورای عالی اصلاح طلبان، آخرین گزینه این جریان برای انتخابات ۱۴۰۰ هم نباشد.

کی؟ چی؟

عصر روز یکشنبه ۲۳ مهر، همزمان با انتشار خبر دیدار عارف با محمد خاتمی در روزنامه قانون، دفتر رئیس شورای عالی اصلاح طلبان با انتشار اطلاعیه ای، این دیدار را از اساس تکذیب کرد. در این اطلاعیه ضمن تکذیب خبر روزنامه قانون آورده شد: «به باور دکتر عارف در مقطع فعلی اولویت همه از جمله فعالان سیاسی و رسانه‌ای باید اهتمام به حل مشکلات کشور و مردم و حمایت از دولت محترم برای عملیاتی کردن برنامه‌های خود باشد و طرح مسائلی همچون انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ انحراف از مسائل اصلی کشور است.»

پرزیدنت عارف؟

پس از آنکه روزنامه قانون در گزارش خود، عارف را مورد حمله قرار داد و وی را حتی «آخرین گزینه جریان اصلاح طلب برای انتخابات ۱۴۰۰» ندانست، روزنامه «آفتاب یزد» روز دوشنبه ۲۴ مهر در گزارشی با تیتر «جهانگیری یا عارف؟ دست اصلاح طلبان پُر است»، ضمن تمجید از عملکرد عارف، پشت رئیس فراکسیون امید درآمد.

آفتاب یزد، ضمن تاکید بر لزوم تشکیل دولت اصلاح طلب با حدود و ثغور اصلاح طلبی، تلویحا از عارف به عنوان مجری این ایده نام برد و تصریح کرد: «بدون شک مطرح کردن تئوری عدم ائتلاف اصلاح ‌طلبان در انتخابات ۹۸ گام بلندی در جهت حفظ چارچوب‌های اصلاحات بود که توسط عارف برداشته شد و جریان سازی تازه و مهمی را به وجود آورد.»

این روزنامه در همین باره نوشت: «دو بازه دو ساله و در مجموع چهارسال برای اثبات و بازتعریف دوباره خودش فرصت دارد. عارف این روزها به شدت اثرگذارتر و فعال تر شده و حالا چشم اندازهای وسیع تری برای خود و جریانی که به آن تعلق دارد متصور می شود.»

ریاستو پس فرستاد!

دو هفته پیش بود که مجمع نیروهای خط امام(ره) به دبیرکلی «سیدهادی خامنه ای» ریاست دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات را برعهده گرفت. با این حال خبرگزاری مهر، روز دوشنبه ۲۴ مهر برای نخستین بار خبر انصراف «سیدهادی خامنه ای» دبیرکل مجمع نیروهای خط امام(ره) از ریاست دوره ای این شورا را مطرح کرد.

خبرگزاری مهر در این خبر آورد: «سیدهادی خامنه ای دبیرکل مجمع نیروهای خط امام(ره) که هفته گذشته ریاست دوره ای خود بر شورای هماهنگی جبهه اصلاحات را آغاز کرد، بنا به دلایلی از ریاست این شورا انصراف داده است. با اعلام انصراف سیدهادی خامنه ای، نوبت ریاست دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به حزب اسلامی کار به دبیرکلی «حسین کمالی» رسیده است.»

«حسین کمالی» دبیرکل حزب اسلامی کار همان روز در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» ضمن شایعه خواندن خبر استعفای هادی خامنه ای از ریاست دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات تصریح کرد: «هنوز معلوم نیست که ایشان انصراف داده باشد و هفته آینده معلوم می‌شود. در جلسه آینده قرار است حجت‌الاسلام هادی خامنه‌ای، دبیرکل مجمع نیروهای خط امام رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی اصلاحات شود که هنوز زمان آن فرانرسیده است که بخواهیم پیشاپیش بگوییم انصراف داده یا کناره‌گیری کرده است.»

حسین کمالی در حالی خبر استعفای هادی خامنه ای را شایعه قلمداد کرده که «حمید قزوینی» سخنگوی مجمع نیروهای خط امام(ره) روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری «ایرنا» از تلاش اعضای این مجمع برای مجاب کردن هادی خامنه ای جهت پذیرفتن ریاست شورای هماهنگی جبهه اصلاحات خبر داد.

شاید بشود دلیل انصراف هادی خامنه ای از ریاست شورای هماهنگی جبهه اصلاحات را انتقادهای سرسختانه وی و دیگر اصلاح طلبان نظیر حکیمی پور، کواکبیان و رهامی به ساختار شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان، به خصوص پس از انتخابات اردیبهشت ۹۶ دانست.

سایت اصلاح طلب «خبرآنلاین» روز پنجشنبه ۲۷ مهر در گزارش کوتاهی با عنوان «فصل جدید مخالفت در اردوگاه اصلاحات» درباره این انصراف نوشت: «آخرین اختلافات هم مربوط به انصراف دبیرکل مجمع نیروهای خط امام(ره) از ریاست جدید شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بود. انصرافی که بسیاری از چهره های سیاسی آن را مرتبط با اختلافات اصلاح طلبان دانستند. «هادی غفاری» عضو مجمع نیروهای خط امام(ره) از جمله این افراد است. او در گفتگو با خبرآنلاین از ادامه فعالیت شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان انتقاد کرده و گفته سال ۹۴ به حرمت دوستان موقتا این ساختار را پذیرفتیم، حرفی نزدیم و کوتاه آمدیم اما آن ها همچنان فعالیت شورای عالی اصلاح طلبان را ادامه دادند و ما با ادامه کار آن موافق نیستیم.»

خبرآنلاین در پایان این گزارش تصریح کرده است: «در این میان هستند افرادی که معتقدند موفقیت های شورای عالی، برخی از احزاب شورای هماهنگی را با آن ها همراه کرده است. موافقان این تحلیل، انصراف هادی خامنه ای مبنی بر ریاست شورای هماهنگی را در همین راستا ارزیابی می کنند.»

آفتاب از کدوم طرف دراومده!؟

مدت ها بود که سه نفر از اعضای شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز که از قضا از موسسین این نهاد هم محسوب می شوند، در جلسات آن شرکت نمی کردند. حسن روحانی، مرحوم هاشمی رفسنجانی و علی اکبر ناطق نوری از سال ۸۸ به این سو، ترجیح داده بودند تا پایشان را به جلسات جامعه ای ها باز نکنند اما عصر روز دوشنبه خبری آمد که بسیاری را به تعجب واداشت.

حسن روحانی رئیس جمهور روز دوشنبه برای نخستین بار پس از سال ۸۸ با تعدادی از اعضای شورای مرکزی جامعه روحانیت از جمله «سعید مهدوی کنی»، «غلامرضا مصباحی مقدم»، «سیدرضا تقوی»، «عبدالمقیم ناصحی» و «محمدحسن ابوترابی فرد» نشست مشترکی برگزار کرد.

در ابتدای این دیدار سیدرضا تقوی قائم‌ مقام جامعه روحانیت مبارز خطاب به رئیس جمهور اظهار کرد: «در دوره انتخابات مطالبی از سوی شما مطرح شد که انتظار بود پس از انتخابات تکرار نشود چرا که برخی سخنان به اقتضای انتخابات و ازاین‌رو تکرار آن نگران‌کننده بود. کمک دولت به نهادهای دینی در دوره شما باید بیشتر شود چرا که طبق سفرهایی که داشته ‌ایم مشاهده کردیم بین دستگاه‌ های دولتی و روحانیت حفره‌ای پدید آمده که شایسته نیست و باید برطرف شود. ارتباط شما با روحانیت سازمان ‌یافته نیست و نهاد ریاست‌ جمهوری باید زمینه ارتباط سازمان ‌یافته‌ با روحانیت را فراهم کند.»

سعید مهدوی کنی، ابوترابی فرد و مصباحی مقدم هم از چهره های دیگری بودند که درباره مسائل مختلف کشور نظرات خود را اعلام کردند.

اصلاح طلبان پس از انتخابات و به ویژه پس از معلوم شدن ترکیب هیئت دولت دوازدهم، معتقدند که حسن روحانی روی عهد خود نسبت به این جریان وفادار نبوده و به لحاظ فکری و عملکردی به سمت جریان اصولگرایی چرخش داشته است. بر اساس این گزاره، دیدار حسن روحانی با جامعه روحانیت مبارز نمی تواند چندان برای اصلاح طلبان راضی کننده باشد.

در همین باره روزنامه «شرق» روز سه شنبه ۲۵ مهر در نوشته ای با عنوان «درخواست بازگشت روحانی به جامعه روحانیت» به رپرتاژ دیدار روحانی با اعضای جامعه روحانیت پرداخت. نگارنده در ابتدای این گزارش، دیدار روحانی با جامعه روحانیت را مورد طعن و خطاب قرار داد و نوشت: «زمانی محمدرضا خاتمی دبیرکل پیشین جبهه مشارکت در واکنش به اتهام دولت ساخته‌بودن این حزب گفته بود که رئیس وقت دولت اصلاحات آن قدر که با حزب مؤتلفه دیدار داشت، با جبهه مشارکت نداشت. حالا هم خبر رسیده است که نمایندگان جامعه روحانیت مبارز با حسن روحانی دیدار داشته‌اند. تشکلی که حسن روحانی زمانی از اعضای مهم آن بود.

شاید نمایندگان جامعه روحانیت برای دلجویی از روحانی و راضی‌کردن او به بازگشت به دیدارش رفته‌اند. روحانی در حالی با نمایندگان جامعه روحانیت دیدار کرده که تاکنون هیچ خبری مبنی بر دیدار وی با مجمع روحانیون مبارز، همتای دو قلوی جامعه روحانیت یا دیگر احزاب اصلاح ‌طلب منتشر نشده است. این مصداق گفته اخیر «عبدالله نوری» است که در گلایه‌ ای از عملکرد حسن روحانی گفته است: نمی‌شود رأی را از یک جریان فکری گرفت و ‌تعامل و ‌همراهی را با گروه دیگر کرد. ما با درک مشکلات دولت می‌گوییم باید توازن برقرار ‌باشد.»