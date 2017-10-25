اشتغال به قیمت سلامت مردم/ پارکینگ هایی که مرغ فروشی شدند

خبرگزاری مهر– گروه استانها: سالیان سال است که پای ثابت سبد خرید شهروندان کرمانشاهی شده است و کمتر کسی حاضر میشود حتی با وجود افزایش قیمت در برهههایی از سال از خرید آن صرفنظر کند.
این علاقه مردم نسبت به گوشت مرغ فی نفسه مشکلی ندارد، اما اینکه همین گوشت را از بازاری تهیه کنند که در شرایطی کاملا غیربهداشتی عرضه میشود و سلامتی آنها را به مخاطره بیاندازد، دردسرسازمیشود.
با وجود عرضه کاملا بهداشتی مرغ کشتار روز در بازار کرمانشاه که به راحتی در دسترس تمامی شهروندان قرار دارد و با سهولت می توانند مرغ و گوشت مورد نیاز خود را در مراکز معتبر و مجاز تحتنظر دامپزشکی تهیه کنند و نیز هشدارهای دامپزشکی در خصوص خودداری از مصرف مرغ زنده و کشتارغیرمجاز، اما متاسفانه هنوز هم مرغ زنده در بازار مشتری و طرفداران خاص خود را دارد.
اما این طرفداران که بدون آگاهی از خطرات احتمالی اقدام به مصرف مرغ زنده کرده و راه را برای سوءاستفاده سودجویان فراهم میکنند، باید بدانند که از نظر مسئولان بهداشت این مراکز فاقد شرایط بهداشتی در زمینه نگهداری و ذبح مرغ هستند و ممکن است مرغ خریداری شده توسط آنها بیمار باشد و برای آنها مشکلساز شود چراکه تشخیص بیماری بدون علائم ظاهری برای افراد عادی غیرممکن است.
لزوم کنترل مبادی و خروجی شهرها برای جلوگیری از عرضه مرغ زنده
کارشناس مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در خصوص برخورد با عرضه مرغ زنده چندین کار باید انجام شود از جمله اینکه مبادی ورودی و خروجی شهرها کنترل شوند.
بهمن خدادادیان کدبندی مرغداریها و ماشینهای حمل مرغ و نظارت اصناف بر فعالیت مراکز بدون مجوز را از دیگر اقدامات لازم برای مقابله با عرضه مرغ زنده عنوان کرد و افزود: در حال حاضر برخی در مغازههای بزرگ اقدام به نگهداری مرغ کرده و در شرایط بسیار بد ذبح آنرا انجام میدهند.
وی بیان داشت: ارگانهایی از جمله تعزیرات، شهرداری، دامپزشکی، محیط زیست، بهداشت و... در بحث برخورد با این مراکز دخیل هستند و تیم ویژهای بر این موضوع نظارت میکنند.
این مقام مسئول با اشاره به فرارسیدن فصل سرما و احتمال شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان تصریح کرد: بر اساس برنامهریزی صورت گرفته و تأکید کارگروه سلامت شهرستان مبنی بر حمایت از تیم نظارتی ویژه توسط دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، برخورد با این مراکز تشدید میشود.
خدادادیان بر لزوم فرهنگسازی در این خصوص تأکید کرد و ادامه داد: تا زمانی که تقاضا باشد عرضه نیز وجود خواهد داشت؛ لذا مردم باید به این باور برسند که مرغ بستهبندی با توجه به نظارتهای بهداشتی و شرعی در کشتارگاه بسیار مطمئن است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان و دیگر بیماریها و علائمی که برای افراد عادی در ظاهر قابل تشخیص نیست، شهروندان از خرید مرغ زنده جدا خودداری کنند.
کارشناس مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه بیان داشت: در حال حاضر مرغ زنده توسط افراد فاقد صلاحیت و در شرایط کاملا غیربهداشتی ذبح و تحویل شهروندان میشود که در آن جمود نعشی و ذبح اسلامی رعایت نشده و همین امر نیز مشکلساز خواهد شد.
وی یادآور شد: هرچند در این زمینه هیچگاه کوتاه نیامدهایم و کشفیات فراوانی نیز داشتهایم، اما بازهم به همکاری مردم احتیاج داریم و شهروندان از طریق سامانههای تلفنی ۱۵۱۲ دامپزشکی، ۱۳۷ شهرداری و ۱۹۰ بهداشت میتوانند در معرفی مراکز غیرمجاز با ما همکاری کنند.
شناسایی تعداد زیادی مکان غیرمجاز عرضه مرغ زنده
مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برخورد با عرضهکنندگان مرغ زنده جزو وظایف دامپزشکی نیست، گفت: طبق بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری برخورد با چنین مشاغلی وظیفه شهرداری بوده و دامپزشکی به عنوان یک دستگاه حاکمیتی تنها موظف به اعلام جرم و گزارشدهی است.
نادر پرور با بیان اینکه تعداد بسیار زیادی مکان غیرمجاز عرضه مرغ زنده در استان شناسایی شده است، اظهار داشت: موضوع عرضه مرغ زنده و کشتارغیرمجاز آن همواره دغدغه جدی مجموعه دامپزشکی بوده و هست.
این مقام مسئول افزایش سطح آگاهی شهروندان در خصوص عدم مصرف مرغ زنده را در کاهش تقاضای آن بسیار موثر دانست و گفت: تازمانیکه تقاضا برای مرغ زنده وجود دارد، نمیتوان به ریشه کن شدن فعالیت عرضهکنندگان آن امیدوار بود.
وی از فعالیت ۲ هزار مرکز مجاز عرضه فرآوردههای خام دامی در استان کرمانشاه خبر داد و از شهروندان خواست که ضمن خودداری از خرید مرغ زنده حتما مواد پروتنئینی مورد نیاز خود را از مراکز مجاز و معتبر تحت نظارت دامپزشکی تهیه کنند.
استقرار تیم ویژه در ۳ منطقه پرخطر در شهر کرمانشاه
پرور همچنین ادامه داد: سه منطقه پرخطر مسکن، وزیری و بازار روز در شهر کرمانشاه شناسایی شده که در تلاش هستیم تا برای برخورد با عرضهکنندگان متخلف تیمهای متشکل از دامپزشکی، مرکز بهداشت، اجرائیات و نیروی انتظامی که در حال حاضر نیز تشکیل شده و کار نظارت را انجام میدهند در این مناطق استقرار یابد و بتوانیم با حمایت دستگاه قضایی با صدور احکام بازدارنده برای متخلفان از فعالیت مجدد این افراد جلوگیری کنیم.
مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت آگاهی شهروندان از مخاطرات این موضوع بیان داشت: تأکید ما بر این است که شهروندان خود اهمیت این موضوع را درک کرده و از خرید آن خودداری کنند.
این مقام مسئول با بیان اینکه در موضوع برخورد با این مراکز به یک بسیج همگانی نیازمندیم، خاطرنشان کرد: در زمینه برخورد با این موضوع یک شعبه دادگاه ویژه تشکیل شده است و شهروندان نیز می توانند از طریق شماره تلفن چهاررقمی ۱۵۱۲ و سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۰۰۰۱۵۱۲ گزارشات خود را با کارشناسان ادارهکل دامپزشکی استان در میان بگذارند.
به گزارش مهر، شاید یکی از مهمترین عواملی که موجب شده عرضهکنندگان مرغ زنده علیرغم اخطارها و برخوردهای قانونی همچنان به کار خود ادامه دهند، دید اشتغالزایی مسئولان به این موضوع باشد که با پلمب این مراکز عدهای کار خود را از دست میدهند و به خیل بیکاران میپیوندند.
اما بهای این نوع چشمپوشی را باید شهروندانی بپردازند که بدون آگاهی از مضرات این نوع کشتار اقدام به خرید و مصرف آن میکنند که مسئولیت اصلی آن هم برعهده همانهایی است که با دید اشتغالزایی عدهای اندک سلامتی جماعتی را به خطر میاندازند.
از سوی دیگر شهروندان نیز لازم است توجه داشته باشند که مرغ کشتار روز هم به صرفه تر و هم با توجه به نظارتهای مستمر کارشناسان بهداشتی دامپزشکی بر روند پرورش و کشتار طیور بسیار مطمئنتر از مرغ زندهای است که معلوم نیست در چه فضایی پرورش یافته و حتی ممکن است ناقل بیماری نیز باشند و در اماکن غیرمجاز به صورت کاملا غیربهداشتی ذبح میشوند.
