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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۴

ضربه دامپزشکی به عرضه مرغ زنده غیرمجاز در یوسف‌آباد بویراحمد

ضربه دامپزشکی به عرضه مرغ زنده غیرمجاز در یوسف‌آباد بویراحمد

یاسوج- رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بویراحمد از پلمب چند مرکز غیرمجاز عرضه مرغ زنده در منطقه یوسف‌آباد و تشدید نظارت‌های بهداشتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم توکل از اجرای طرح تشدید نظارت‌های بهداشتی و برخورد با مراکز غیرمجاز عرضه و کشتار مرغ زنده در این شهرستان خبر داد.

وی اظهار کرد: در راستای سیاست‌های سازمان دامپزشکی کشور و با هدف صیانت از سلامت عمومی، پیشگیری از بیماری‌های مشترک بین انسان و دام و ارتقای سطح نظارت‌های بهداشتی، طرح برخورد با واحدهای متخلف عرضه مرغ زنده در دستور کار قرار گرفت.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بویراحمد افزود: عرضه مرغ زنده و کشتار در محیط‌های فاقد شرایط بهداشتی، به دلیل نبود نظارت‌های تخصصی و احتمال آلودگی، می‌تواند سلامت شهروندان را تهدید کند.

وی تصریح کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی و بررسی‌های کارشناسی، تعدادی از مراکز غیرمجاز عرضه مرغ زنده در منطقه یوسف‌آباد شناسایی و با هماهنگی دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و بازرسان مرکز بهداشت، پلمب شدند.

توکل با تأکید بر اینکه سلامت شهروندان خط قرمز دامپزشکی است، گفت: اداره دامپزشکی در برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز که سلامت جامعه را تهدید می‌کند، بدون اغماض اقدام خواهد کرد.

وی کرد: عرضه و کشتار غیربهداشتی مرغ زنده می‌تواند زمینه انتقال بیماری‌هایی همچون آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان و دیگر بیماری‌های مشترک بین انسان و دام را فراهم کند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بویراحمد از شهروندان خواست مرغ مورد نیاز خود را تنها از مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی تهیه کنند و از خرید مرغ زنده یا فرآورده‌های فاقد بسته‌بندی و تأییدیه‌های بهداشتی خودداری کنند.

کد مطلب 6900672

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    نظرات

    • یاسوجی IR ۰۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۶
      0 0
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      احسنت‌بر این نظارت و دقت
    • ابتکار IR ۰۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۶
      0 0
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      دیگر مراکز عرضه مرغ زنده و همینطور خودرو های سیار فروش مرغ زنده هم نیاز به بررسی دارن

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