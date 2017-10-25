۴۰ درصد بودجه شهرداری هزینه ای است/ تشریح سرانه هر تهرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی نجفی، در جلسه کمیسیون عمران مجلس اسلامی، این کمیسیون را اصلی ترین مرجع ارتباطی شهرداری های سراسر کشور با مجلس دانست و گفت: از اینکه فرصتی برای ارایه مسایل و برنامه های شهر تهران فراهم شد بسیار خوشحال هستم و در آینده نیز برقراری هرچه بیشتر این ارتباطات می تواند به نفع شهر و شهروندان تهرانی و کل کشور باشد.

وی در ادامه به تشریح وضعیت کلی شهرداری تهران پرداخت و گفت: در زمینه منابع انسانی، هم اکنون در مجموع ۶۸هزار و ۱۳۶نفر در شهرداری تهران به شکل قراردادی، پیمانی و رسمی خدمت می کنند. علاوه بر این بیش از ۵۰ هزار نفر کارمند و کارگران شرکت های پیمانکاری نیز هستند که فعالیت جاری شهرداری تهران مثل رفت و روب خیابان ها را انجام می دهند.

شهردار تهران این تعداد نیروی انسانی را به نسبت نمونه های مشابه بین المللی بسیار زیاد توصیف کرد و گفت: اخیرا سفری به سئول داشتم، شهری با جمعیت حدود ۱۰ میلیون نفر و مساحتی تقریبا برابر با مساحت شهر تهران اما در آنجا، ۴۰ هزار نفر کارمند در شهرداری فعالیت می کنند. شهر شیکاگو با جمعیت و وسعت بیشتر از تهران حدود ۳۸ هزار کارمند و شهر لندن با جمعیتی تقریبا برابر با تهران و خدماتی بیشتر از تهران، حدود ۱۵ هزار نفر کارمند دارد.

نجفی ابراز داشت: فعالیت ۶۸ هزار کارمند باعث شده است تا بارسنگینی از نظر نیروی انسانی و مالی به شهرداری تهران تحمیل شود. در کنار این در شورای شهر نیز تعداد کارمندان، کارشناسان، مشاوران کمیسیون ها و ... تعداد زیادی از افراد مشغول فعالیت هستند.

کاهش ۲۲ درصدی قدرت خرید شهرداری

وی بودجه شهرداری را ۱۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: ۳۹ درصد بودجه شهرداری تهران هزینه ای است؛ البته بخشی از بودجه تملک دارایی و سرمایه ای نیز از جنس بودجه هزینه ای است از این رو، حدود ۴۰ درصد بودجه شهرداری هزینه ای است که این رقم برای شهرداری ها زیاد است چرا که اساس کار شهرداری تهران باید عمران شهری باشد اما بخشی از بودجه به پرداخت حقوق تعداد زیادی از نیروی انسانی تخصیص پیدا می کند.

شهردار تهران ابراز داشت: ۱۷ درصد از بودجه شهرداری تملک دارایی مالی و ۴۴ درصد بودجه شهرداری نیز بودجه سرمایه را تشکیل می دهد.

نجفی با اشاره به موضوع درآمد های شهرداری، گفت: از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ بودجه شهرداری به قیمت جاری رشد داشته است؛ اما مقایسه بودجه به قیمت ثابت نشان می دهد که قدرت خرید شهرداری در سال جاری به نسبت سال ۹۰ حدود ۲۲ درصد کاهش پیدا کرده است. به این معنی که در سال ۹۰ بودجه شهرداری ۸ هزار و ۴۶۱ میلیارد بوده است اما در سال جاری به قیمت ثابت سال ۹۰ بودجه شهرداری ۶ هزار و ۵۸۱ میلیارد تومان است. این امر نشان می دهد قدرت خرید شهرداری از نظر بودجه حدود ۲۲ درصد پائین تر از سال ۹۰ است.

شهردار تهران عملکرد شش ماهه نخست شهرداری تهران در سال ۱۳۹۶ را تشریح کرد و گفت: ۷۲ درصد از بودجه ای که پیش بینی می شده است در شش ماه محقق شده است که این امر نشان می دهد شهرداری از نظر تحقق درآمدها با مشکل جدی مواجه شده است. علاوه بر این بودجه ای که پیش بینی شده بود به صورت دقیق نبوده است.

وی خاطرنشان کرد: از نظر نقدی عملکرد بودجه سال جاری در شش ماهه نخست ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است که بیش از ۸۲ درصد از این رقم به پرداخت حقوق و هزینه های جاری اختصاص یافته است و مقدار کمی از آن صرف دیگر فعالیت های شهرداری شده است.

۲۹ درصد بافت فرسوده در کلانشهرها است

شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بافت فرسوده در تهران و کل کشور اشاره کرد و گفت: در ۴۸۹ شهر کشور بیش از ۷۵ هزار هکتار بافت فرسوده داریم که این رقم در هفت کلانشهر اصلی به ۱۳ هزار هکتار می رسد. همچنین در شهر تهران سه هزار و ۲۶۸ هکتار بافت فرسوده وجود دارد؛ این نشان می دهد ۲۹ درصد بافت فرسوده کلانشهرها در تهران وجود دارد.

نجفی خاطرنشان کرد: تراکم جمعیت در شهر تهران به صورت متوسط ۱۳۷ نفر در هر هکتار است، این در حالی است که در بافت فرسوده تراکم جمعیت به ۳۵۲ نفر می رسد. از این رو تقریبا می توان گفت تراکم جمعیت در بافت فرسوده سه برابر تراکم متوسط شهر تهران است.

وی ابراز داشت: بافت فرسوده غیر از اینکه از نظر فضا، امکانات و ساختمان در شرایط بسیار بدی به سر می برد، تراکم جمعیت بالاتری هم دارد چرا که خانه های کوچک در بافت های ریزدانه وجود دارند.

شهردار تهران گفت: پنج درصد کل مساحت شهر تهران بافت فرسوده است در حالی که ۱۱ درصد کل واحد های مسکونی در بافت فرسوده وجود دارد. این نشان می دهد واحد های مسکونی در بافت فرسوده به نسبت متوسط شهر تهران از متراژ های کمتری برخوردار هستند.

وی تصریح کرد: ۱۵ درصد جمعیت شهر تهران در بافت فرسوده زندگی می کنند و این نشان می دهد تراکم جمعیت در بافت فرسوده سه برابر متوسط تراکم جمعیت در شهر تهران است.

نجفی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مطالبات شهرداری تهران از دولت نیز اشاره کرد و گفت: از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۸۵ تا شهریور ۱۳۹۴ مجموع مطالبات شهرداری تهران بر اساس آنچه که قانون معین کرده ۱۴ هزار و ۱۵۳ میلیارد تومان است که تاکنون پرداخت نشده است. البته این رقم تا شهریور ۱۳۹۴ احصا شده و مابقی مطالبات شهرداری تهران از شهریور ۱۳۹۴ در حال بررسی است تا اطلاعات دقیق مربوط به این مطالبات احصا شود.

شهردار تهران گفت: بر اساس قانون ۶۰ درصد از تخلفات راهنمایی و رانندگی باید به شهرداری ها پرداخت شود این در حالی است که سهم شهرداری تهران از جرایم راهنمایی و رانندگی به میزان زیادی پرداخت نشده است. همچنین در زمینه یارانه بلیط مترو دولت باید یک سوم از بلیط مترو را پرداخت کند اما به دلیل اینکه دولت در سال های گذشته سهم خود را پرداخت نکرد، شهرداری تهران این رقم را پرداخت کرده و به حساب مطالبات خود از دولت گذاشته است.

وی در ادامه چهار چالش اصلی شهر تهران را تشریح کرد و گفت: به واسطه این چالش ها باید تغییراتی در رویکرد خود نسبت به اداره شهر، به خصوص کلانشهرها داشته باشیم.

ضرورت استقلال شهرداری ها از بودجه دولت / ساخت و ساز تجاری بیش از نیاز پایتخت

شهردار تهران در ادامه بر ضرورت استقلال شهرداری از بودجه دولت تاکید کرد و گفت: از سال ۷۳ شهرداری به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی موظف شده است که مستقل از دولت بتواند درآمد و هزینه های خود را تامین کند. اما در سال جاری با مشکل جدی در این زمینه مواجه هستیم.

نجفی از ناکارآمدی مدیریت و نگهداری دولتی به عنوان یکی دیگر از چالش های پیش رو یاد کرد و گفت: متاسفانه بهره وری بسیار پائین و هزینه بسیار بالا است به همین منظور در بخش مدیریت منابع و هزینه نیز با مشکلات جدی مواجه هستیم. همچنانکه موارد متعددی وجود دارد که هزینه تمام شده پروژه ها توسط شهرداری بیش از دو تا سه برابر هزینه واقعی پروژه است که توسط بخش خصوصی انجام می شود.

وی از رکود و اشباع بازار سنتی ساختمان به عنوان یکی دیگر از چالش ها یاد کرد و گفت: بر اساس اعلام وزیر مسکن و کارشناسان مشکل خانه های خالی و مسکن مازاد در تهران یکی از مسایل اصلی است. بخشی از این مسئله به نبود قدرت خرید در مردم بر می گردد و بعد دیگر آن به صدور مجوز های ساخت و ساز بی حساب کتاب در بعضی از مناطق تهران مرتبط است.

شهردار تهران با اشاره به وجود انبوه واحد های تجاری در پایتخت گفت: محاسبات اولیه نشان می دهد که بیش از ۱.۶ برابر واحد های تجاری مورد نیاز در تهران ساخته شده است. از این رو در شمال و جنوب شهر بسیاری از صاحبان واحد های تجاری به شدت از وضعیت بازار و ورشکستگی گله مند هستند.

نجفی خاطر نشان کرد: بارگذاری در شهر تهران و به خصوص در بخش تجاری بیش از طرح جامع و تفصیلی انجام شده و علت آن نیز وجود درآمد های کلان در بخش تجاری برای صدور مجوز است.

وی در ادامه بر ضرورت شفافیت و پاسخگویی در مسایل اقتصادی تاکید کرد و گفت: تبدیل کردن اقتصاد شهری تهران به اقتصاد مردمی از ضرورت های پیش روی ما است.

شهردار تهران با تاکید بر استقلال شهرداری از بودجه دولت، گفت: با هزینه های شهر تهران، اگر بخواهیم از دولت بودجه ای دریافت نکنیم باید سراغ اقلام دیگری برای تامین بودجه برویم. بخش عمده ای از این اقلام نیز به خود شهروندان بر می گردد تا آنها بخش عمده ای از هزه های اداره شهر را تامین کنند. البته ما در شهرداری تهران نیز باید سعی کنیم با مدیریت هزینه در شهر، هزینه ها را کاهش دهیم.

عوارض مستقیمی که از شهروندان می گیریم اندک است

نجفی یادآور شد: در مقایسه با شهرهای بزرگ دنیا در می یابیم که عوارض مستقیمی که به صورت سالیانه از مردم دریافت می کنیم بسیار کم است. به عنوان نمونه یک واحد ۱۵۰ متری در شمال شهر تهران دو و نیم میلیارد تومان قیمت دارد، در بسیاری از موارد در ساختمان های بلند مرتبه ماهیانه یک میلیون تومان هزینه شارژ ساختمان را پرداخت می کنند اما در کل سال کمتر از ۲۰۰ هزار تومان عوارض به شهرداری داده می شود. حتی این عوارض هم به سیستم درستی دریافت نمی شود بلکه افراد در زمان فروش ملک خود عوارض را پرداخت می کنند.

وی گفت: در محور بالای انقلاب شاهد هستیم از هر چند ماشین، یک خودرو بالای ۱۵۰ میلیون تومان قیمت دارد این در حالی است که ما هیچ عوارضی از اتوموبیل های گران قیمت دریافت نمی کنیم این در حالی است که ترافیک و بسیاری از مسایلی که به مردم تحمیل می شود ناشی از رفت و آمد خودروهای شخصی است.

وی به مسئله رکود و اشباع بازار سنتی ساختمان در شهر تهران نیز اشاره کرد و گفت: حتی بخش عمده ای از ساخت و سازهایی که در تهران انجام می شود، عوارضی به شهرداری پرداخت نمی کنند چرا که حجم زیادی از ساخت و ساز ها در بافت فرسوده قرار دارد و بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران عوارضی از واحد های واقع در بافت فرسوده دریافت نمی شود. البته مردم در بافت فرسوده نیز عمدتا مستضعف هستند و تصمیم درست همین است که به این افراد کمک کنیم.

هردار تهران ادامه داد: بخش دوم ساخت و ساز ها مربوط به پیش فروش تراکم ها و هولگرام ها است. بنابر این افرادی که برای ساخت و ساز جدید و دریافت پروانه به شهرداری مراجعه می کنند و به جای اینکه به شهرداری پول پرداخت کنند از هولگرام ها با تخفیف زیاد خریداری کرده و به شهرداری هولوگرام ها را می دهند. در نتیجه حتی اگر رونقی در ساخت و ساز شهر تهران ایجاد کنیم مقدار زیادی از این ساخت و ساز ها عایدی مالی را نصیب شهر تهران نخواهد کرد.

کشف بدهی های تازه شهرداری

نجفی در بخش دیگری از سخنان خود به بدهی های شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: در مجموع تا کنون حدود ۳۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی های شهرداری تهران شناسایی شده است. در این زمینه شهرداری تهران ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی بانکی دارد که از این رقم ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مربوط به بدهی شهرداری تهران به یک بانک خصوصی است. همچنین ۹ هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکارانی وجود دارد که کار خود را انجام داده اند و صورت وضعیت شده است اما پول آنها پرداخت نشده است. حدود سه هزار میلیارد تومان نیز مطالبات جسته و گریخته ای است که تا کنون شناسایی شده و احتمال افزایش این رقم وجود دارد.

وی گفت: چند روز پیش بنیاد تعاون ناجا صورت جلسه ای را به ما ارایه کرد که براساس این صورت جلسه شهرداری تهران مبلغ دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به بنیاد تعاون ناجا بدهکار است. از این رو موارد کشف شده جدیدی نیز درباره بدهی های شهرداری تهران وجود دارد.

شهردار تهران مبالغ مورد نیاز برای تکمیل پروژه های نیمه تمام شهرداری به قیمت سال ۹۶ را برابر با ۲۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: با احتساب پروژه های نیمه تمام و بدهی ۳۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی می توان گفت شهرداری تهران ۵۳ هزار میلیارد تومان بدهی قطعی و پروژه نیمه تمام دارد که این رقم بیش از سه برابر بودجه یک سال شهرداری را شامل می شود.

نجفی گفت: با شفافیت و پاسخگویی باید به سمت اقتصاد مردمی در شهر تهران حرکت کنیم، لازمه این موضوع نیز زیرساخت های لازم از نظر فناوری اطلاعات است.

به گفته شهردار تهران حدود ۷۸ درصد درآمد های شهرداری تهران ناپایدار و مربوط به عوارض ساخت و ساز است، همچنین حدود ۲۲ درصد از درآمد های شهرداری از درآمد پایدار تامین می شود از این رو ضروری است که عوارض متناسب با هزینه خدمات، افزایش پیدا کند.

اصلاح عوارض شهری

وی گفت: برای اصلاح عوارض در حال بررسی هستیم تا از طریق فرمولی به اقشار ضعیف و ساکنان مناطق محروم هیچ فشاری وارد نشود تا ساکنان مناطق برخوردار عوارض پسماند، عوارض خودروی شخصی و عوارض سالانه بیشتری دریافت کنند.

شهردار تهران در تشریح دیگر منابع پایدار شهر تهران بر ضرورت وجود سهم عادلانه از مالیات بر ارزش افزوده تاکید کرد و گفت: در جریان تصویب قانون بودجه ماده ای توسط مجلس شورای اسلامی گنجانده شد که بر اساس آن سهم شهرها از محل مالیات بر ارزش افزوده کاهش پیدا کرد. به دنبال تصویب این ماده حدود دو هزار میلیارد تومان از سهم شهرداری تهران از مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری کاهش پیدا کرده است این در حالی است که این فرمول غیر عادلانه است.

نجفی ادامه داد: بر اساس مصوبه مجلس مالیات بر ارزش افزوده به صورت ۳۰ به ۷۰ بین روستاها و شهرها توزیع خواهد شد این در حالی است که در شهر تهران تنها شش درصد روستایی داریم، به این ترتیب به شش درصد جمعیت حدود ۳۰ درصد از درآمد را تخصیص می دهیم. این در حالی است که ممکن است حتی در بسیاری از روستاها طرحی نباشد که مطابق با این درآمد انبوه نیاز به اجرایی شدن آن وجود داشته باشد.

شهردار تهران افزود: در مقابل این اقدام فشار عجیبی به شهر تهران وارد کرده است چرا که از یک سو تنها ۷۲ درصد از درآمد های شهرداری در نیمه نخست سال جاری تحقق پیدا کرده و از دیگر سو سهم شهرداری تهران از مالیات بر ارزش افزوده کاهش پیدا کرده است. البته تمامی کلانشهرها و بسیاری از شهرهای بزرگ با این مشکل روبرو هستند.

برگزاری جلسه شهرداران کلانشهرها در مشهد

وی از برگزاری جلسه شهرداران کلانشهرها در مشهد مقدس خبر داد تا برای گذران امور مالی شهرها در سال جاری تدابیر لازم اتخاذ شود.

نجفی تاکید کرد: با توجه به وضعیت فعلی دولت ما درخواست دریافت کمک از دولت برای اداره کلانشهرها را نداریم بلکه ضروری است ردیف هایی که در قانون برای شهرداری در نظر گرفته شده و حق شهرداری ها محسوب می شود، پرداخت شود.

هردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت استفاده بهینه از امکانات در شهرداری تهران تاکید و عنوان کرد: در شهرداری مجتمع ها، اماکن، سراها و مراکز مختلف زیادی دارد که از محل این امکانات می تواند کسب درآمد کند اما در اکثر موارد تخفیف ها و واگذاری های فراوانی وجود دارد که باید برای این امر برنامه ریزی شود.

وی گفت: در زمینه پروژه های نیمه تمام نیز بر اساس قانون امکان واگذاری پروژه ها وجود دارد بنابر این تیمی را مامور کرده ایم تا پروژه ها بر اساس سیستم مشارکت عمومی و خصوصی، به بخش خصوصی واگذار شود.

نجفی در ادامه به تشریح سرانه هزینه شهروندان تهرانی پرداخت و گفت: ما در سال ۹۶ برای هر شهروند در شهر تهران حدود دو میلیون تومان و برای هر خانوار حدود شش میلیون و ۱۰۰ هزار تومان هزینه می کنیم، اما در مقابل رقمی که از درآمد های پایدار کسب می کنیم با این هزینه ها اختلاف زیادی دارد. چرا که بر اساس بودجه سال ۹۵ و با احتساب رقم مالیات بر ارزش افزوده سهم هر شهروند از درآمد پایدار شهرداری ۵۹۲ هزار تومان بوده است که این رقم در سال ۹۶ و با کاهش سهم شهرداری تهران از مالیات بر ارزش افزوده به ۴۲۵ هزار تومان به ازای هر شهروند رسیده است.

شهردار تهران در ادامه به پیشنهاد ساز و کارهایی برای اصلاح مشکلات موجود پرداخت و گفت: در اماکن ورزشی شهرداری یارانه هایی به افراد خاصی پرداخت می شود که این یارانه ها باید عادلانه و هدفمند شود. همچنین ضروری است در زمینه هدایت تقاضای سفر به سمت حمل و نقل عمومی اقدام کنیم چرا که ترافیک و آلودگی هوا دو مشکل اصلی تهران به شمار می رود و راه حل آن نیز ایجاد تحول در حمل و نقل عمومی است.

وی گفت: شهر تهران از نظر شهرسازی به صورت شهر بدقواره ای درآمده است که هیچ فرمولی بر آن حاکم نیست. همچنین جایگاه انسان در این شهر مشخص نشده است، همچنانکه نمی توان پیاده رویی را پیدا کرد که بتوان ۱۵ دقیقه بدون وجود مانع، پله و ... در آن پیاده روی کرد چرا که نگاه در شهر از ابتدا انسان محور نبوده است.

نجفی ادامه داد: بخشی از پیشنهادات شهرداری برای اصلاح عوارض باید در شورای شهر تصویب شود و قسمت هایی نیز باید از سوی مجلس شورای اسلامی دنبال شود. به عنوان نمونه یکی از ساز و کارهای موجود اخذ عوارض از بزرگراه ها و تونل های شهری است. در حال حاضر در ساعات پیک ترافیک شاهد شرایط وخیم بزرگراه ها هستیم این در حالی است که افرادی که از بزرگراه ها استفاده می کنند باید دسترسی راحت تری داشته باشند و بخشی از هزینه ها را از آنها دریافت کنیم.

شهردار تهران به تبیین برنامه خود برای مشارکت مردم و استفاده از سرمایه های خارجی پرداخت و اظهار کرد: در سفری که اخیرا به کره جنوبی داشتم، جلسه با مدیران شرکت های بزرگ این کشور داشتیم و پروژه های آماده سرمایه گذاری را ارایه کردیم تا به صورت BOT، سرمایه گذاری مستقیم و ... در شهر تهران حضور داشته باشند چرا که اگر می خواهیم با سرعتی بیشتر به شهری در شان ام القرای جهان اسلام برسیم، باید از سرمایه گذاری های خارجی و داخلی استفاده کنیم.

درخواست بررسی مجدد در سهم کلانشهرها از مالیات ارزش افزوده

وی در ادامه به بیان انتظارات خود از مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: در حال حاضر ضروری است برای سهم کلانشهرها از مالیات بر ارزش افزوده بررسی مجددی صورت گیرد، در کنار آن مجلس شورای اسلامی موضوع برداشت دو میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برای توسعه حمل و نقل عمومی و ریلی را به تصویب رساند که هم اکنون پیشنهاد می کنیم در بودجه سال ۱۳۹۷ احیا شود.

نجفی با تاکید بر استفاده از ظرفیت های ماده ۱۲ قانون حمایت از تولید داخلی، اظهار کرد: تا کنون به دستگاه ها در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی کمک نشده است اما شهرداری تهران چند طرح بسیار خوب را تهیه کرده است تا از ماده ۱۲ قانون حمایت از تولید داخلی با کمک مجلس استفاده کنیم.

شهردار تهران از لوایح منابع پایدار درآمد شهرداری ها، مدیریت یکپارچه شهری و تدوین طرح تجمیع قبوض دریافت بهاء خدمات شهری به عنوان دیگر زمینه های همکاری مشترک با مجلس یاد کرد و گفت: در حال حاضر بخش عمده ای از مطالبات شهرداری تهران از دولت مربوط به عوارض دستگاه های دولتی است که در این زمینه باید مکانیزمی طراحی شود تا در قانون بودجه سال ۹۷، عوارض دستگاه ها به شهرداری تهران به نحو درستی پرداخت شود.

محمد علی نجفی در بخش پایانی این جلسه به سوالات اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پیرامون موضوعات شهر تهران پاسخ گفت.

شهردار تهران از ادامه بررسی لایحه درآمد های پایدار شهری در دولت خبر داد و گفت: یکی از مواردی که در دستور کار اجلاس شهرداران کلانشهرها وجود دارد، پیگیری و جمع بندی نهایی این لایحه است تا بتوانیم به درآمد های پایدار در شهرها برسیم.

وی افزود: تهران از جهات مختلفی شهر زندگی نیست، بلکه به خوابگاه بزرگی تبدیل شده و حتی بخشی از مسایل اجتماعی منفی که در تهران اتفاق می افتد نیز ناشی از مسایل فیزیکی و شهرسازی است چراکه روی رفتار و ارتباطات مردم اثر دارد.

نجفی با اشاره به ضوابط بلند مرتبه سازی در شهر تهران، گفت: در زمینه بلند مرتبه سازی اختلافی بین وزارت مسکن و شهرداری تهران وجود داشت که به نتیجه نرسید اما در حال حاضر همکاری و هماهنگی خوبی با وزیر مسکن و شهرسازی وجود دارد و کارگروه مشترکی در این زمینه تعیین شده است.

شهردار تهران به پایان دوره طرح تفصیلی در سال ۱۳۹۶ نیز اشاره کرد و گفت: ضروری است اصلاحات لازم در طرح تفصیلی را به تصویب برسانیم؛ از جمله اصلاحات طرح تفصیلی، ضوابط بلند مرتبه سازی خواهد بود که این موضوع مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه «در شهر تهران آینده فروشی و ظلم بزرگی به نسل های آینده صورت گرفته است»، تصریح کرد: حتی در مدتی به دلیل اینکه درآمد های شهرداری افزایش پیدا کرده بود، حاتم بخشی های زیادی هم صورت گرفته که در ماموریت های شهرداری قرار نداشته است.

نجفی در بخش پایانی سخنان خود تاکید کرد: در کل انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، زحمات و کارهای بسیار زیادی صورت گرفته است ولی در بعضی از زمینه ها به اهداف مد نظر خود نرسیده ایم که یکی از این زمینه ها مسایل مربوط به شهرها است. از این منظر ضروری است آسایش و آرامش مردم را از جهات مختلف فراهم کنیم و امیدوار هستیم در چهار سال آینده وضعیت بهتری در شهر داشته باشیم.