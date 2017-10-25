اگر با دولت برخورد چکشی بشود بهتر از رفتار اخلاقی است!

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله رضیان نماینده مردم قائم شهر و سوادکوه در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تعامل ضعیف دولت با نمایندگان اظهار داشت: علاوه بر اینکه بعضاً به وزرای محترم دسترسی نداریم، به برخی معاونان پارلمانی هم امکان دسترسی وجود ندارد.

وی افزود: معاون پارلمانی وزیر بهداشت از زمان رأی اعتماد به کابینه دیگر در مجلس پیدا نشده و او را ندیده ایم.

عضو فراکسیون امید مجلس تصریح کرد: گویا نمایندگان مخالف دولت، رابطه بهتری با دولت دارند تا نمایندگان هم فکری که به دولت کمک می کنند؛ یعنی اگر با دولت برخورد چکشی بشود بهتر است تا اینکه برخورد اخلاقی و توام با ملاطفت شود.

رضیان با بیان اینکه انگار برخی مجلس را فقط برای استفاده ابزاری می خواهند، از بی توجهی دولت نسبت به مجلس انتقاد کرد.

وی همچنین با اشاره به تصویب طرح تنفس جنگل ها در برنامه ششم توسعه گفت: قرار بود این طرح از سال سوم اجرای برنامه آغاز شود اما وزیر جهاد کشاورزی از الان، آن را اجرا کرده و جنگل را تعطیل کرده که این باعث مشکل برای برخی کارخانه های چوب بری شده است.