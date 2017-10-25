سرباز فدراسیون فوتبال هستم/ نمی توانم در مورد دربی صحبت کنم

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن حیدری با تاکید بر اینکه طبق قوانین نمی تواند در مورد دربی صحبت کند در خصوص دلیل انتخابش برای دربی هشتاد و پنجم گفت: خوشحالم از اینکه به عنوان قاضی این دیدار انتخاب شدم. گزینه های زیادی برای این دیدار وجود داشت اما از رئیس کمیته داوران ممنونم که به من اعتماد کرد و قضاوت این دیدار را به من سپرد.

وی تاکید کرد: من سرباز فدراسیون هستم و امیدوارم بتوانم قضاوت شایسته ای را انجام دهم.

حیدری در ادامه تصریح کرد: الگوی من در داوری کولینا و مارکوس مرک هستند. از آنها چیزهای زیادی یاد گرفته ام و امیدوارم بتوانم در بازی فردا یک قضاوت خوب را انجام دهم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ما طبق شعار فیفا عمل می کنیم و آن چیزی نیست جز «بازی جوانمردانه از طرف دو تیم و رعایت اصول اخلاقی در بازی».