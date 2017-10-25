مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، شنبه به تهران می آید

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه از سفر «یوکیا آمانو» مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی شنبه به ایران خبر داد.

قاسمی با اعلام خبر فوق افزود: در ادامه دیدارهای متقابل میان مدیران آژانس بین المللی انرژی اتمی و مقامات ذیربط در جمهوری اسلامی ایران و با هدف مرور آخرین وضعیت همکاری ها و ارتباطات دو طرف در زمینه های مختلف مرتبط با برجام، امور پادمانی و همکاری های هسته ای در امور صلح آمیز، یوکیو آمانو مدیرکل روز شنبه برای دیداری کوتاه وارد تهران می شود.

وی خاطر نشان کرد: سفر آمانو که در تمامی گزارش های رسمی خود به شورای حکام، پایبندی کامل ایران به تعهدات هسته ای خود وفق برجام را تایید کرده است، در فضای کنونی که در اثر اظهارات بی پایه و غیرقابل قبول مقامات آمریکایی علیه برجام ایجاد شده، نشانه ای مستحکم مبنی بر حمایت قاطع این نهاد بین المللی از برجام محسوب می شود.