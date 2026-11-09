به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۸ ایستگاه‌ پایش فعال منتهی به ساعت ۹ صبح دوشنبه هجدهم آبان ماه با میانگین ۳۵ AQI وضعیت پاک را نشان می‌دهد.

شهر اصفهان از ابتدای سال جاری با احتساب امروز ۱۴ روز هوای پاک تجربه کرده است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه‌ خیابان‌ احمدآباد ۲۳، استانداری اصفهان و شهرک منتظری ۲۸، فیض ۲۶، انقلاب ۴۰، پارک زمزم ۳۸، جی، رودکی و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲۲، زینبیه ۳۱، سپاهان‌شهر ۴۴، کاوه ۴۹، میرزا طاهر هفت و ولدان ۴۷ AQI وضعیت پاک را نشان می‌دهد.

شاخص هوا در ایستگاه ۲۵ آبان با عدد ۵۶، ملک شهر ۷۸ و رهنان ۵۳ AQI در وضعیت قابل قبول و محور شرق اصفهان با عدد ۱۱۵ AQI ناسالم برای گروه های حساس است‌.

شاخص هوای خمینی‌شهر، شاهین‌شهر، مبارکه و قهجاورستان پاک است.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.