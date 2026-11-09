به گزارش خبرگزاری مهر، پیام سعید عبدلی زاده به شرح زیر است؛

انا لله و انا الیه راجعون

خبر آسمانی شدن استاد کوروش زارعی، هنرمند برجسته، متعهد و مردمی و مدیر سابق مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری انقلاب اسلامی ، جامعه هنری و خیل دوستداران و علاقه‌مندان او را در اندوهی عمیق فرو برد.

کوروش عزیز که سالیان طولانی عشق و ارادت خود به صدیقه طاهره، حضرت فاطمه زهرا (س) را بر صحنه تئاتر به نمایش گذاشته بود ، سرانجام در ایام شهادت بانوی دو عالم، به سوی معبود شتافت.

او هنرمندی بود که اعتبار و جایگاه رفیع هنری‌اش را با صلابت اعتقادی و صراحت در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی درآمیخت و تا واپسین روزهای حیات، خود را سرباز ولایت و مرزبان حریم هنر انقلاب می‌دانست.

استاد زارعی در عرصه نمایش، تنها به خلق اثر بسنده نکرد؛ بلکه در شکل‌گیری و بالندگی جریانی در هنر ایران اسلامی نقش‌آفرین شد که امروز همچون درختی مبارک و استوار، از عمق روستاهای میناب تا بزرگ‌ترین و مهم‌ترین تماشاخانه‌های کشور ریشه دوانده است. او از صحنه تئاتر تا عرصه مدیریت فرهنگی، برای رویش نسل تازه‌ای از هنرمندان متعهد و اعتلای تئاتر بچه‌های مسجد و نمایش آیینی کوشید و سهمی ماندگار در تثبیت هویت تئاتر انقلاب داشت.

آوازه این هنرمند برجسته به مرزهای ایران محدود نماند؛ چنان‌که با نقش‌آفرینی در مجموعه ماندگار «یوسف پیامبر(ع)»، به چهره‌ای شناخته‌شده و محبوب در فراسوی مرزهای ایران عزیز بدل شد و همچون سفیری فرهنگی، هنر و فرهنگ این سرزمین را به مخاطبان بسیاری در جهان شناساند.

امروز هرمزگان یکی از فرزندان پرافتخار خود را در عرصه هنر از دست داده است؛ اما نام او در سپهر ‌و تاریخ فرهنگ و هنر این سرزمین، به‌عنوان هنرمندی که از ریشه‌های خویش برخاست و در افق‌های دوردست شناخته شد، ماندگار خواهد ماند.

درگذشت این هنرمند متعهد را به خانواده ارجمند ایشان، به‌ ویژه همسر و برادر گرانقدر و هنرمندشان، خانواده بزرگ حوزه هنری، هنرمندان و شاگردان ایشان و مردم شریف و هنردوست هرمزگان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت و رضوان الهی مسئلت دارم.

سعید عبدلی زاده

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان هرمزگان