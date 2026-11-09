به گزارش خبرگزاری مهر، اداره‌کل آموزش و پرورش آذربایجان‌شرقی در اطلاعیه‌ای درباره وضعیت فعالیت مدارس استان در پی بارش برف در برخی مناطق اعلام کرد: تمامی مدارس امروز، دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه، طبق برنامه عادی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

بر اساس این اطلاعیه، با توجه به احتمال تداوم بارش‌ها و تغییر شرایط جوی در روزهای آینده، تصمیم‌گیری درباره نحوه فعالیت مدارس در شرایط نامساعد جوی، متناسب با وضعیت هر شهرستان انجام خواهد شد.

همچنین هرگونه تصمیم احتمالی درباره نحوه فعالیت مدارس شهر تبریز، از طریق پورتال رسمی اداره‌کل آموزش و پرورش آذربایجان‌شرقی به نشانی ea.medu.gov.ir و کانال رسمی این اداره‌کل در شبکه‌های شاد و بله با شناسه @ea_medu اطلاع‌رسانی می‌شود.

اداره‌کل آموزش و پرورش آذربایجان‌شرقی از خانواده‌ها و دانش‌آموزان خواسته است اخبار مربوط به فعالیت مدارس را صرفاً از مجاری رسمی پیگیری کنند و از توجه به اطلاعیه‌ها و اخبار تأییدنشده در کانال‌ها و گروه‌های غیررسمی خودداری کنند.