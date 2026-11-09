به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این تحقیق پس از آن انجام می شود که رسانه های مختلف مدعی شدند وی رابطه ای نزدیک با یک زن تاجر چینی داشته که اطلاعات را به پکن منتقل می کرده است.

هوانگ در پیامی به کارمندان اعلام کرد به همسرش خیانت کرده و مسئولیت کامل اعمالش را قبول می کند. در این میان شرکت انویدیا اعلام کرد مدیر ارشد اجرایی شرکت به ادامه رهبری آن بدون اختلال متعهد است.

این تحولات احتمالا روی ارزش سهام شرکت که هم اکنون در میانه نگرانی ها درباره ثبات شکوفایی هوش مصنوعی کاهش یافته، تاثیر می گذارد و احتمالا سوالاتی درباره آینده هوانگ برای رهبری شرکتی که خود یکی از بنیانگذارانش است، ایجاد می کند.

نیویورک تایمز ماه گذشته گزارش داد هوانگ با آلیس هوانگ یک مدیر ارشد اجرایی سابق در شرکت سنگاپوری مگااسپید رابطه داشته است. مقامات آمریکا درباره این زن تحقیق و اعلام کردند او یک مهره جاسوسی چینی است.

مقامات آمریکایی درباره مگا اسپید که تراشه های هوش مصنوعی از انویدیا می خرد تحقیق کردند زیرا بیم آن داشتند که شرکت مذکور به چین در دستیابی به تراشه های هوش مصنوعی که صادراتشان به کشور تحریم است، کمک می کند.

در بیانیه شرکت انویدیا آمده است:هیئت انویدیا در سایه گزارش های اخیر درباره آنکه بنیانگذار و مدیر ارشد اجرایی هدف سازمان اطلاعاتی خارجی بوده، تحقیقاتی مستقل را آغاز کرده است. کمیته ای مستقل از مدیران با کمک هیئتی مستقل در خارج از شرکت بر فرایند تحقیق نظارت می کنند.

این شرکت همچنین اعلام کرد هرچند هیئت مدیره هیچ دلیلی مبنی بر آن در اختیار ندارد که تصور کند امنیت ملی آمریکا یا اسرار انویدیا به خطر افتاده، اما این تحقیق تمام اطلاعات موجود را بررسی می کند.