به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، هفدهمین سمینار بین‌المللی علوم و تکنولوژی پلیمر با هدف ارائه آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی در حوزه پلیمر و توسعه تعامل میان دانشگاه و صنعت، در روزهای ۲۶ تا ۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) برگزار خواهد شد.

این رویداد علمی با حضور استادان دانشگاه، پژوهشگران، دانشجویان و فعالان صنعتی حوزه‌های پلیمر، پتروشیمی و رنگ برگزار می‌شود و فرصتی برای ارائه یافته‌های پژوهشی، تبادل نظر علمی و بررسی زمینه‌های همکاری میان مراکز دانشگاهی و بخش صنعت فراهم می‌کند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این دوره از سمینار به‌صورت ترکیبی (حضوری و مجازی) برگزار خواهد شد تا علاوه بر امکان حضور شرکت‌کنندگان در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پژوهشگران و علاقه‌مندان از سایر نقاط کشور و جهان نیز بتوانند در برنامه‌های علمی این رویداد مشارکت کنند.

همچنین پنل‌های تخصصی، سخنرانی‌های کلیدی و نشست‌های علمی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای هفدهمین سمینار بین‌المللی علوم و تکنولوژی پلیمر است.