به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ در نشست خبری پیش از بازی تیم های پرسپولیس و سایپا که بعدازظهر امروز در سازمان لیگ برگزار شد، گفت: ابتدا روز مربی را به همه همکارانم تبریک می گویم و برای همه همکارانم آرزوی موفقیت دارم مثل علی دایی ولی نه برای بازی فردا!

وی افزود: بازی سختی پیش روی ما است. بهتر بگویم همه بازی ها سخت است. زمان کمی بعد از دربی برای شادی داشتیم. فردا با سایپایی بازی داریم که لیگ را خوب شروع کرده است و فردا به دنبال برگشتن به فرم مطلوب ابتدای فصل است. همیشه تاکید کرده ام که لحظه ای برای رسیدن به هدفمان کوتاه نمی آییم. در هر بازی برای برد و بازی خوب می رویم.

سرمربی پرسپولیس در خصوص انتقاداتی که از این تیم می شود، خاطرنشان کرد: نمی دانم چرا از هر گوشه و کنار بحران زایی می کنند. بحران هایی که برای پرسپولیس وجود ندارد، ایجاد می کنند. نسبت به فصل گذشته در همین زمان مشابه، الان نتایج بهتری گرفته ایم و یک امتیاز از سال گذشته در این موقع بیشتر داریم. حتی دربی را بردیم که این هم مهم است. پارسال در جام حذفی به قشقایی باختیم ولی امسال قهرمان سال گذشته جام حذفی را شکست دادیم. در یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا هم الاهلی را بردیم و در نیمه نهایی هم با الهلال بازی کردیم. باوجود اینکه بهترین گلزن دو سال اخیر کشور یعنی مهدی طارمی را هم در اختیار نداریم نسبت به سال گذشته چند گل بیشتر زده ایم. هرچند چند گل هم بیشتر دریافت کرده ایم. اینها را گفتم که بگویم تلاشمان ادامه دارد. دوست داریم قدرت و کیفیتمان را به اثبات برسانیم. در کنار هر احترامی که برای هر حریفی قائل هستم.

برانکو با اشاره به بازیکنان این تیم گفت: انصاری و خلیل زاده یک مشکل کوچک دارند. تا فردا فرصت داریم تا ببینیم وضعیت آنها چطور می شود. مطمئنم یکی از آنها قطعا مقابل سایپا بازی می کند. سایر بازیکنان به جز فرشاد احمدزاده که دوران نقاهت را طی می کند، مشکلی ندارند.

وی درباره احتمال حذف پرسپولیس از آسیا تاکید کرد: این یک خبر ناگوار است. قطعا ضربه بزرگی به تیم خواهد زد. در این مورد روابط عمومی باشگاه می تواند بیشتر توضیح بدهد.

سرمربی پرسپولیس درباره اینکه نقطه قوت سایپا چیست؟ گفت: فلسفه علی دایی واضح است که بازی تهاجمی و محکم را دوست دارد بدون بحث و جدل. ما هم همین انتظار را داریم. امروز بعدازظهر سایپا را برای بازیکنان خود آنالیز می کنیم. سایپا در ابتدای فصل هدف بلندش را نشان داد و فصل را خوب شروع کرد. با این بازی مقابل پرسپولیس سایپا قصد دارد به فرم ایده آل اول فصل خود برگردد.

برانکو درباره متضرر شدن فوتبال ایران در صورت حذف نمایندگانش از لیگ قهرمانان آسیا گفت: این وضعیت بدی خواهد بود چون همه بازی هایی که در لیگ قهرمانان آسیا انجام می شود، مهم است. به هر حال تمام مسابقات جایگاه خاص خودش را در سطح بین المللی دارد. بعد از بازی با الهلال اشاره کردم که این باشگاه تجربه بالایی دارند و بازیکنان ما آن تجربه را نداشتند. به خاطر همین، وضعیت موجود وضعیت خوبی نیست. به هر حال باید به قانون احترام گذاشت.

وی در خصوص مشکلات مالی باشگاه ها و بحث حق پخش تلویزیونی یادآور شد: می دانم که اکثر قریب به اتفاق تیم ها، بیشترین درآمدشان از حق پخش تلویزیونی است؛ هم اسپانیا، هم ایتالیا و هم انگلیس. وقتی یک رقم بالایی به باشگاه ها پرداخت می شود، بیشترین رقم از طرف تلویزیون به آنها داده می شود. نمی خواهم خودم را درگیر مسائل داخل ایران کنم اما اینطور که من می بینم، حداقل بودجه باشگاه ها هم از تلویزیون تامین نمی شود. آنها حق پخش، حق بلیت فروشی و حق فروش تبلیغات را ندارند. پس باشگاه ها از کجا پول بیاورند؟

سرمربی پرسپولیس درباره عدم میزبانی تیمش از تیم های عربستانی و اینکه آیا مجددا دعا می کنید با تیم های این کشور همگروه نشوید؟ اظهار کرد: قطعا در گروه ما یک تیم عربستانی خواهد بود. ما در لیگ قهرمانان آسیا تنها تیمی بودیم که از 12 بازی، فقط سه مسابقه را در خانه برگزار کردیم. با این حال نتایج درخشانی گرفتیم. امیدوارم این روابط تغییر کند و بازی های خانگی ما در ایران برگزار شود.