۱۲۰ هکتار از اراضی شاهرود زیر کشت زعفران رفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قاسمی پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه از مجموع ۱۲۰ هکتار زعفران کشت شده در شاهرود حدود ۷۰ هکتار آن در حال حاضر بارور است، از افزایش میزان برداشت این محصول نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: پیش بینی می‌شود در مجموع ۲۸۰ کیلوگرم زعفران خشک شده از مزارع شهرستان تولید شود.

وی با بیان اینکه این محصول از نظر میزان مصرف آب محصولی کم آب است، به صرفه بالای اقتصادی این محصول نیز اشاره کرد و افزود: توسعه کشت این محصول در برنامه‌ریزی این مدیریت قرار گرفته است به طوریکه در سال گذشته سطح زیر کشت این محصول ۹۵ هکتار بوده که امسال به ۱۲۰ هکتار افزایش یافته است.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان شاهرود با بیان اینکه میزان برداشت زعفران امسال نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، خاطر نشان کرد: میزان تولید زعفران امسال نسبت به سال گذشته ۷۰ کیلوگرم بیشتر است.

به گفته قاسمی از هر ۷۰ تا ۸۰ کیلوگرم گل زعفران یک کیلوگرم زعفران خشک درجه یک به دست می‌آید.

وی با اشاره به آب و هوای مناسب شاهرود برای کشت این محصول گفت: این گیاه در طیف وسیعی از شرایط آب و هوایی شهرستان قابل کشت است.

مدیرجهاد کشاورزی شاهرود اضافه کرد: زعفران از مناطق سرد بخش بسطام گرفته تا مناطق خشک طرود کشت می شود و با آب‌و هوای آن سازگار است.