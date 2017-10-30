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۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۳:۱۷

معاون آموزش و پرورش لرستان خبر داد؛

برپایی ایستگاه نقاشی دانش آموزان در مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان

برپایی ایستگاه نقاشی دانش آموزان در مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان

خرم آباد - معاون آموزش و پرورش لرستان برپایی ایستگاه نقاشی دانش آموزان در مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن یوسفوند در جمع خبرنگاران از برپایی نمایشگاه و ایستگاه نقاشی ویژه کودکان و دانش آموزان در مسیر راهپیمایی روز ۱۳آبان خبر داد و اظهار داشت: سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در برپایی این نمایشگاهها مشارکت دارند.

وی گفت:  این برنامه  در راستای دانش افزایی و شناخت دانش آموزان  نسبت به وقایع ۱۳ آبان ماه در تاریخ انقلاب اسلامی، آگاهی بخشی نسبت به خیانت ها و جنایت های آمریکا در ایران و منطقه خاورمیانه اجرا می شود.

معاون آموزش و پرورش لرستان تاکید کرد :ایستگاه  نقاشی زنده با موضوع استکبارستیزی و شهدای دانش آموز در طول مسیر راهپیمایی برپا خواهد شد.

یوسفوند در ادامه به نواخته شدن زنگ  مبارزه با استکبار جهانی در همه مدارس اشاره کرد و افزود: راهپیمایی روز دانش آموزان در شهرستان خرم آباد از میدان شهدای این شهر آغاز و تا مصلای الغدیر ادامه خواهد داشت.

  وی در خصوص برگزاری راهپیمایی در سایر مناطق و شهرستانها گفت: در سایر مناطق و شهرستانها شورای هماهنگی یوم الله ۱۳ آبان زمان و مکان برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان را مشخص و اعلام خواهد کرد.

کد مطلب 4129316

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