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۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۷:۳۶

در جلسه با مدیران صورت گرفت؛

تاکید وزیر ورزش بر حفظ سهمیه باشگاهی فوتبال ایران در آسیا

تاکید وزیر ورزش بر حفظ سهمیه باشگاهی فوتبال ایران در آسیا

مدیران عامل باشگاه های استقلال ، پرسپولیس ، تراکتور سازی و رئیس فدراسیون فوتبال امروز به دعوت دکتر سلطانی فر در وزارت ورزش و جوانان حضور یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که در آن محمدرضا داورزنی معاون قهرمانی هم حضور داشت، رئیس فدراسیون و مدیران عامل باشگاه ها گزارشی از مشکلات و بدهی ها به همراه راهکارهای قانونی آن به وزیر ارائه کردند.

سلطانی فر در این نشست با تاکید بر حفظ سهمیه باشگاه های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا گفت: تمام تلاش و برنامه ریزی فدراسیون ، هر سه باشگاه و حامی مالی بایستی حفظ سهمیه این باشگاه ها به عنوان سرمایه های ملی فوتبال و مردم باشد و وزارت ورزش و جوانان تمام اقدامات لازم را در حمایت از آنها بعمل می آورد.

وزیر ورزش و جوانان افزود: از تلاش های فدراسیون فوتبال تشکر می کنم و حل و فصل قانونی مشکلات و پرداخت مطالبات افراد حقیقی و حقوقی در کوتاهترین زمان ممکن بایستی در دستور کار باشد.

تاج رئیس فدراسیون فوتبال در این نشست با تقدیر از حمایت های وزیر ورزش و جوانان گفت: مذاکرات با طلبکاران هر سه باشگاه برای تسویه حساب با اتخاذ شیوه های قانونی مد نظر دکتر سلطانی فر صورت گرفته است و بخشی از بحث های مالی امروز با کمک حامیان مالی حل خواهد شد.

رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد: خوشبختانه تعامل بسیار خوبی بین وزارت ورزش و جوانان ، باشگاه های استقلال ، پرسپولیس و تراکتورسازی و فدراسیون وجود دارد و نگرانی بابت سهمیه لیگ قهرمانان آسیا با تصمیمات امروز و اعلام آن به کنفدراسیون فوتبال آسیا نخواهد بود.

کد مطلب 4129345

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