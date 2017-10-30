تاکید وزیر ورزش بر حفظ سهمیه باشگاهی فوتبال ایران در آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که در آن محمدرضا داورزنی معاون قهرمانی هم حضور داشت، رئیس فدراسیون و مدیران عامل باشگاه ها گزارشی از مشکلات و بدهی ها به همراه راهکارهای قانونی آن به وزیر ارائه کردند.

سلطانی فر در این نشست با تاکید بر حفظ سهمیه باشگاه های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا گفت: تمام تلاش و برنامه ریزی فدراسیون ، هر سه باشگاه و حامی مالی بایستی حفظ سهمیه این باشگاه ها به عنوان سرمایه های ملی فوتبال و مردم باشد و وزارت ورزش و جوانان تمام اقدامات لازم را در حمایت از آنها بعمل می آورد.

وزیر ورزش و جوانان افزود: از تلاش های فدراسیون فوتبال تشکر می کنم و حل و فصل قانونی مشکلات و پرداخت مطالبات افراد حقیقی و حقوقی در کوتاهترین زمان ممکن بایستی در دستور کار باشد.

تاج رئیس فدراسیون فوتبال در این نشست با تقدیر از حمایت های وزیر ورزش و جوانان گفت: مذاکرات با طلبکاران هر سه باشگاه برای تسویه حساب با اتخاذ شیوه های قانونی مد نظر دکتر سلطانی فر صورت گرفته است و بخشی از بحث های مالی امروز با کمک حامیان مالی حل خواهد شد.

رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد: خوشبختانه تعامل بسیار خوبی بین وزارت ورزش و جوانان ، باشگاه های استقلال ، پرسپولیس و تراکتورسازی و فدراسیون وجود دارد و نگرانی بابت سهمیه لیگ قهرمانان آسیا با تصمیمات امروز و اعلام آن به کنفدراسیون فوتبال آسیا نخواهد بود.