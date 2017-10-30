به گزارش خبرنگار مهر، جمشید گودرزی در گفتگویی اظهار کرد: ساماندهی موکب داران، جانمایی و اعزام و همچنین اسکان و تغذیه، برپا کردن موکب ها در عراق، مسیرهای شهرهای مقدس، مسیرهای راهپیمایی اربعین، مرزها و استان هان مسیر راه و استان های ورودی کشور برای زائران خارجی برعهده ستاد بازسازی عتبات عالیات است.

وی با اشاره به تصویب طرح شناسنامه دار کردن موکب ها از سوی ستاد مرکزی اربعین افزود: برای تمامی موکب هایی که اقدام به اسکان و پذیرایی زائران کنند شناسنامه صادر شده و اطلاعات آنها ثبت شده است.

قائم مقام رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات با بیان اینکه اطلاعات هزار و ۶۸۴ موکب تاکنون ثبت شده است، گفت: پروانه موقت برای این موکب ها صادر شده است و برای سال آینده برنامه ریزی لازم برای صدور پروانه های دائم موکب ها صورت می گیرد.

وی با اشاره به اینکه از مواکب ثبت شده ۳۱۳ موکب در کربلا، ۸۳ موکب در نجف اشرف، ۴۳ موکب در کاظمین و ۱۳ موکب در سامرا و ۱۰۳موکب در مسیر نجف تا کربلا استقرار می یابند، خاطرنشان کرد: مابقی مواکب در مرزهای کشور استقرار یافته اند.

گودرزی با بیان ایکه از نظر تقسیم بندی نیمی از موکب ها در حدود ۸۰۰ موکب، در مرزها استقرار یافته یا می یابند، تصریح کرد: با توجه به تأخیر در بازگشایی مرز خسروی موکب ها مستقر ولی هنوز فعالیت خود را آغاز نکرده اند.

وی در ادامه درباره چگونگی کمک به مواکب، یادآورشد: هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری #۱۰۴۰#۷۸۰*از طریق تلفن همراه کمک های خود را انجام دهند و یا به بانک های ملی، ملت و پست بانک مراجعه و کمک های خود را به شماره حساب ۱۰۴۰ واریز کنند.