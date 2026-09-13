برنامه تک بازی امروز لیگ برتر فوتبال + جدول

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های هفته هفتم لیگ برتر فوتبال، امروز یکشنبه ۲۲ شهریورماه تنها یک دیدار برگزار خواهد شد که طی آن دو تیم مس شهربابک و نساجی در ورزشگاه شهید سلیمانی به مصاف یکدیگر می‌روند.

این دیدار از ساعت ۱۹ آغاز خواهد شد و امیر عرب‌براقی قضاوت آن را بر عهده دارد. نساجی با ۷ امتیاز در رده یازدهم جدول قرار دارد و مس شهربابک نیز با ۴ امتیاز رتبه هفدهم را در اختیار گرفته است. به همین دلیل، کسب سه امتیاز این مسابقه برای هر دو تیم اهمیت زیادی دارد و می‌تواند به آنها در بهبود جایگاهشان در جدول رده‌بندی کمک کند.

نساجی در دو دیدار اخیر خود موفق به کسب پیروزی شده و با شرایط بهتری نسبت به هفته‌های ابتدایی وارد این مسابقه خواهد شد. در سوی مقابل، مس شهربابک همچنان در حسرت نخستین پیروزی خود در فصل جدید به سر می‌برد و امیدوار است با استفاده از امتیاز میزبانی، نخستین سه امتیاز فصل را به دست آورد.

دو تیم تاکنون سه بار در رقابت‌های مختلف مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند که هیچ‌یک از این دیدارها با نتیجه تساوی به پایان نرسیده است. نساجی در این تقابل‌ها دو بار به پیروزی رسیده و یک بار نیز مس شهربابک موفق به شکست حریف خود شده است.

با توجه به شرایط دو تیم در جدول، دیدار امروز می‌تواند برای مس شهربابک و نساجی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد؛ چرا که هر دو تیم برای فاصله گرفتن از انتهای جدول و بهبود موقعیت خود به دنبال کسب سه امتیاز خواهند بود.

نتایج دیدارهای هفته هفتم لیگ برتر به شرح زیر است:

* استقلال خوزستان یک - تراکتور صفر

* شمس آذر ۲ - گل گهر ۳

* استقلال یک - پیکان صفر

* صنعت نفت یک - چادرملو ۲

لازم به ذکر است که سایر بازی های این هفته به دلیل حضور تیم فوتبال امید در بازی های آسیایی ناگویا لغو و به زمان دیگری موکول شد.