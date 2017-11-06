افتخاری: حکم‌ کمیته انضباطی سختگیرانه است و جای تعجب دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا افتخاری با اشاره به احکام کمیته انضباطی برای تیم استقلال بعد از بازی با پرسپولیس، گفت: واحد حقوقی باشگاه استقلال به کمیته استیناف فدراسیون فوتبال درخصوص رأی صادره مربوط به مسابقه دربی ازسوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اعتراض و درخواست رسیدگی مجدد نمود.

وی تاکید کرد: رای صادر شده از سوی کمیته انضباطی عجیب است زیرا همگان دیدند تماشاگران رقیب هم بارها اشیایی را به داخل زمین پرتاب کردند و باعث آسیب بازیکن ما شدند.

مدیرعامل استقلال خاطرنشان کرد: محرومیت بازیکنان ما هم جای سوال دارد و چرا داریوش شجاعیان باید محروم شود؟ کدام رفتار سرمربی ما هم مستحق اخطار بوده؟ این تصمیمات بسیار سختگیرانه است. حالا که استقلال جریمه نقدی شده، محرومیت از حضور هوادار جای تعجب دارد.

افتخاری درخصوص قرارداد بهنام برزای گفت: برزای از بازیکنان با اخلاق و خوب تیم استقلال درفصل گذشته بود. بنابه درخواست آقای شفر سرمربی تیم استقلال با وی قرارداد دوساله منعقد گردید. برای بهنام برزای آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم در کنار سایر بازیکنان و با حمایت هواداران عزیز باعث سرافرازی تیم استقلال درفصل جاری شوند.